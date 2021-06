Ascolti mosci il primo giugno: flop New Amsterdam, Notte Azzurra vince facile

Torna la nostra analisi degli ascolti della prima serata, che cosa ha visto il pubblico il primo giugno 2021? Serata parecchio moscia, nessun programma ha sfondato i 3 milioni di spettatori. Risultati sottotono per tutti.

Gli ascolti di New Amsterdam su Canale 5 non hanno mai brillato e dopo una prima stagione non troppo convincente, da quel punto di vista ( non si discute la qualità della serie) la seconda ha fatto anche peggio. Era difficile pensare che si potesse arrivare a mandare in onda anche la terza, in prima serata tra l’altro e non in seconda, come successo con altre serie che hanno fatto “una brutta fine”. E invece Mediaset riparte, in un giorno in cui non c’era neppure grande concorrenza e fallisce. Gli ascolti del primo giugno sono tiepidi su tutti i fronti ma, Rai 1 vince facile con Notte Azzurra, uno spettacolo che era una festa e che ha fatto il suo, pur non brillando, questo va detto. Ma un 10% di share per una serie in prima visione, il primo giugno, quando ancora c’è tanta gente a casa davanti alla tv, non può essere un risultato da primo canale Mediaset. Così non va, come continua a essere inaccettabile il fatto che si parta quasi alle 22. Assurdo.

Qui la nostra recensione dei primi episodi di New Amsterdam

Gli ascolti del primo giugno 2021: ecco i dati auditel della serata

Notte Azzurra vince la serata non sfondando però il muro dei 3 milioni di spettatori. Il programma condotto da Amadeus si piazza sul primo gradino del podio con 2.881.000 spettatori pari al 14.3%. Su Canale 5 l’esordio con un triplo episodio di New Amsterdam 3 registra una media di 1.909.000 spettatori pari al 10.4% di share. Sul terzo gradino del podio di piazza Italia 1 Le Iene fa 1.619.000 spettatori con il 10.1% (presentazione dalle 21.17 alle 21.44: 1.241.000 – 5.3%). Non brilla neppure il programma di Italia 1, vista la scarsa concorrenza dalle altre reti.

Su Rai3 Carta Bianca fa 883.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 912.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.184.000 spettatori con uno share del 5.8%. Questa settimana la sfida dei talk del martedì viene quindi vita da Floris e da La7.

Su Rai2 Game of Games ha interessato 617.000 spettatori pari al 2.9% di share, in crescita rispetto alla scorsa settimana, ma resta pur sempre un flop.Su Tv8 Io Prima di Te segna 694.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Solo 2 Ore ha raccolto 270.000 spettatori con l’1.7% Ottimo Tv8 quindi con il film.