Domenica IN gli ospiti di oggi 6 giugno 2021

Una nuova puntata di Domenica In ci aspetta oggi 6 giugno 2021. Cosa vedremo su Rai 1? Continua il successo di Mara Venier che con il suo programma segna record su record. Domenica IN ci farà compagnia anche in questi giorni prima dell’estate e gli ospiti non mancheranno. Non ci resta che scoprire chi ci sarà nella puntata questo pomeriggio con Mara Venier in diretta dalle 14 su Rai 1. Ecco per voi le anticipazioni.

Domenica In anticipazioni 6 giugno 2021: gli ospiti

Anche nella puntata di oggi di Domenica In ci sarà uno spazio dedicato all’attualità e si parlerà della situazione covid in Italia. Per fortuna le cose sembrano migliorare ma non bisogna comunque abbassare la guardia. Per lo spazio informativo sui vaccini e il covid-19 il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Vaia Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma e Alessandro Sallusti Direttore di ‘Libero’.



Continua il racconto dedicato a Little Tony, scomparso il 27 maggio 2013, con tanti amici e artisti in studio: Bobby Solo, Edoardo Vianello, Orietta Berti e la figlia Cristiana Ciacci. Già settimana scorsa non erano mancate le emozioni con la figlia del cantante e oggi si va avanti per rendere omaggio a un grande artista. Ma per lo spazio alla musica ci sarà anche Ron. Il cantante si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Abitante di un corpo celeste’.



Gessica Notaro interverrà per raccontare la sua nuova vita dopo i tanti interventi subiti a seguito della terribile aggressione con l’acido che le sfigurò il volo nel 2017 e presenterà il suo primo libro ‘Nata sotto una buona stella’ edito da Mondadori.



Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, si racconterà a tutto tondo raccontando della sua lunga ed importante battaglia contro la sclerosi multipla. L’abbiamo vista a Sanremo, meravigliosa sul palco dell’Ariston e la ritroviamo a Domenica IN! Appuntamento quindi alle 14 di oggi in diretta su Rai 1.