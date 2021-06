Little Tony, la figlia gli ha nascosto del quarto nipote dal terzo padre

Tra le cose che Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, non ha mai detto a suo padre c’era anche l’arrivo del quarto nipote. Oggi Cristiana è mamma di cinque figli ma quando il cantante è morto era incinta del quarto e lui non l’ha mai saputo. A Oggi è un altro giorno confessa che non ha voluto dirgli della nuova gravidanza per non farlo preoccupare perché per lei era il quarto figlio dal terzo padre. Con queste parole Cristiana Ciacci fa capire che Little Tony era preoccupato per lei, per il suo futuro. Un po’ come tanti genitori avrebbe voluto che sua figlia avesse una vita sentimentale più serena. Racconta che il padre ha sempre cercato per lei fidanzati che fossero avvocati o notati: “Mi voleva sistemata”. E’ stato accanto a lui il più possibile negli ultimi giorni di vita, quando sapevano che stava per andare via ha cercato di dirgli quanto lo amava ma di non dargli preoccupazioni.

CRISTIANA CIACCI SEMPRE ACCANTO A LITTLE TONY NEGLI ULTIMI GIORNI DI VITA

“Gli sono stata vicino il più possibile, in clinica facevamo i turni con mio zio, suo fratello. Lui di notte e io arrivavo al mattino alle 6, ci davamo il cambio. In quegli ultimi giorni evitavamo di parlare di grandi temi, non mi andava di dirgli che io ero incinta, non volevo dargli pensieri perché era la quarta gravidanza dal terzo padre – Cristiana sorride nel raccontarlo – Ma ci siamo detti quanto ci siamo voluti bene”. Pochissime persone sapevano che Little Tony stava male ed erano le persone a cui il cantante stava affidando sua figlia.

Cristiana racconta anche che era gelosa di suo padre, più che altro voleva che accanto avesse una persona che lo amava davvero e non perché era famoso. “Papà ha sempre avuto un debole per le ragazze giovani e io mi arrabbiavo perché sapevo che si svendeva ma lui rispondeva che andava bene così”.