Ascolti 11 giugno: è boom per Italia Turchia a Euro 2020, flop per le altre prime serate

Come di consueto, torna il nostro quotidiano appuntamento con l’analisi relativa agli ascolti tv della prima serata. A farla da padrona, ieri 11 giugno 2021, è stato ovviamente il letterale calcio d’inizio che Rai Uno ha dato ad Euro 2020: la manifestazione sportiva che – dopo lo stop di un anno a causa della pandemia di Covid – è tornata in attività proprio ieri con l’evento inaugurale e il primo match svoltisi entrambi nell’italianissimo Stadio Olimpico di Roma. Doppio impegno per il nostro Paese in quanto non solo ha ospitato la cerimonia d’apertura con ospiti del calibro di Andrea Bocelli ma anche perché si è subito gettato nella mischia dei Gironi nello scontro Italia – Turchia (vinto 3 a 0 da noi Azzurri).

Euro 2020 a parte, il resto del palinsesto si è ovviamente chinato dinnanzi a questo evento speciale tant’è che le principali reti generaliste hanno offerto ai propri spettatori una caterva di film in replica: da “Sissi – Destino di una imperatrice” su Rai3 a “Mamma ho preso il morbillo” su Italia1. E la suddetta decisione di non contro-programmare l’evento calcistico si è ovviamente fatto sentire nei dati Auditel: la metà della platea televisiva si è sintonizzata su Rai1. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel della prima serata di ieri 11 giugno 2021.

Gli ascolti tv del 11 giugno 2021: vince Rai1 con Italia Turchia a Euro 2020

La prima serata dell’11 giugno 2021 è stata dominata da Rai1 e dal primo match di Euro 2020: la partita inaugurale di Italia Turchia ha incollato davanti alla tv ben 12.7 milioni spettatori pari ad un incredibile 50.7% di share. Subito sotto due reti Mediaset: Canale5 e il suo filo “Una folla passione” che ha convinto solo 1.1 milioni di spettatori pari al 5.5% di share; si la batte anche Rete4 con gli special estivi di Quarto Grado – Le Storie: 1.57 milioni di spettatori pari all’8.7%

Tutto sommato regge anche Rai3 con “Sissi – Destino di un’imperatrice” che ha racimolato ben 891 mila spettatori ma solo il 3.6% di share. Rai2 si fa notare nella guerra fa (ascolti) poveri con “Stai lontana da mia figlia“: la pellicola ha registrato una media di 750mila spettatori spettatori pari al 3% di share. Molto lontana dal podio Italia1 che, con “Mamma ho preso il morbillo“, registra 702 mila spettatori pari al 3% di share.

Monocifre per le reti oltre il tasto sei: il best of di Propaganda Live – Best Of su La7 ha macinato 286 mila spettatori e l’1.5%; Tv8 si è fermato a 240mila spettatori con l’ennesima replica di Italia’s Got Talent (pari a l’1% di share); stessa sorte sul NOVE anche per le repliche di Fratelli di Crozza che hanno stregato solo 360 mila spettatori (ovvero l’1.5% di share).