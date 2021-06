Che numeri per Domenica IN con il ritorno di Mara Venier tra lacrime ed emozioni

Un ritorno complicato quello di Mara Venier a Domenica IN. La conduttrice, visti i seri problemi di salute che sta affrontando, avrebbe potuto decidere di prendersi un’altra puntata di riposo e invece è andata in onda, non senza mostrare a chi la segue con affetto, quasi tre milioni di italiani, tutte le sue fragilità. Sta vivendo un momento difficile Mara, che non si nasconde e inizia la puntata di Domenica In del 20 giugno in lacrime. Troppe le emozioni di questi giorni, le ansie e le paure che tutto possa precipitare ma forte anche il senso del dovere, quello che l’ha portata a una nuova diretta con Domenica IN. Il pubblico la premia: grande soddisfazione ieri con oltre 2,5 milioni di spettatori davanti la tv e quasi il 19% di share. Un risultato tra l’altro, migliore di quello dello scorso anno per spettatori.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri di questa Domenica In da record.

Gli ascolti della domenica: Domenica In continua a fare benissimo

Il 20 giugno del 2020 la prima parte di Domenica IN viene vista da 2.681.000 spettatori, con uno share del 18.8 %. La seconda parte in onda dalle 15 alle 17.08 viene vista da 2.524.000 spettatori con uno share pari al 19.7 %.

Lo scorso anno invece, nel pomeriggio del 21 giugno, Domenica IN aveva fatto il 18.5% con 2.493.000 spettatori nella prima parte e il 20% con 2.295.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 1.853.000 spettatori (16.7%). Migliori i risultati in share lo scorso anno ma più spettatori nel 2021.

Mara Venier si congederà dal pubblico la prossima settimana con l’ultima puntata di Domenica IN e speriamo che stia anche meglio e che possa pian piano risolvere i suoi problemi di salute. Ma si torna in onda a settembre perchè per la conduttrice non è ancora arrivato il momento di andare in pensione. Una nuova edizione di Domenica IN ci aspetta da settembre e l’augurio è quello che si possa anche tornare in onda con una leggerezza diversa da questi ultimi due anni, difficilissimi davvero per tutti.