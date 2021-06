Federico Quaranta commuove Antonella Clerici con la sua riconoscenza per sempre

Il legame tra Antonella Clerici e Federico Quaranta dura da tanti anni e da tante collaborazioni, ci sono sempre stati l’uno per l’altra. E’ Quaranta che desidera dire ancora una volta grazie alla Clerici e le sue parole di riconoscenza non sono mancate oggi nell’ultima puntata di Federico in collegamento con E’ sempre mezzogiorno. Il conduttore che con i suoi racconti, con la sua cultura e la sua esperienza, i viaggi e il carisma tiene incollato il pubblico allo schermo, ancora una volta era in un luogo speciale. Questa volta a Scopello, in Sicilia, un posto meraviglioso, ma quale era il tema di questa sua ultima puntata? “Il tema sei tu Antonella, l’ho appena detto, Ulisse e il più grande navigatore di tutti i tempi, e io sono il tuo piccolo Ulisse che viaggio e racconto e io poi lo racconto a te tornando alla casa dove sono nato” Federico Quaranta si riferisce al programma di Antonella Clerici, che è E’ sempre mezzogiorno ma potrebbe essere qualsiasi altra trasmissione di Antonella.

FEDERICO QUARANTA AD ANTONELLA CLERICI. “DEVO TUTTO A TE”

“Devo tutto a te Antonella, non è vero che sono bravo, sei stata tu a credere in me e per questo io ti sarò riconoscente per sempre e questo viaggio l’ho fatto per te” così Federico ha spiegato il tema di questo viaggio, il perché ha scelto Scopello.

“Mi commuovi” è riuscita a dire solo questo la Clerici e ha evitato di dire altro per non piangere. “Anche io mi commuovo quando penso a te” ha aggiunto Federico Quaranta concludendo: “Riparte Linea Verde Radici, forse ci sarà anche una prima serata ma su questo non dico niente perché ho un’idea su di te e te lo dico in privato; ti verrò a disturbare” sicuro che Antonella Clerici ci sarà sempre per lui, e Federico farà lo stesso, sempre.