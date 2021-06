Il pomeriggio di Rai 2: confermati Detto Fatto e Ore 14 con la novità Magalli

Presentati oggi i palinsesti per la prossima stagione Rai. E ci sono anche le conferme relative alla programmazione di Rai 2 per il 2021-2022. Ci vogliamo occupare in particolare del pomeriggio della rete che vedrà due conferme ma anche una novità. Come saprete Giancarlo Magalli si prende una pausa momentanea da I Fatti vostri per provare nuove strade. Sarà infatti protagonista di un nuovo programma, un quiz, in onda nel pomeriggio della rete. Confermatissima, nonostante le tante voci circolare, Bianca Guaccero con il suo Detto Fatto e poi previsto anche il ritorno di Milo Infante con la seconda edizione di Ore 14.

Il pomeriggio di Rai 2 per la prossima stagione: ecco cosa vedremo

La programmazione pomeridiana dopo il blocco informativo delle 13:00 a cura del Tg2 proseguirà con la seconda edizione del programma d’informazione e attualità condotto da Milo Infante: Ore 14. Cronaca, politica e attualità, partendo dal fatto del giorno, raccontate con la partecipazione di autorevoli opinionisti e il contributo degli inviati dalle varie regioni italiane. Il programma, partito in sordina nell’autunno scorso, ha trovato una grande fetta di pubblico interessato alle inchieste proposte, che ha portato ottimi ascolti. Un riscontro che la rete ha premiato poi con tre puntate speciali in onda nel mese di giugno 2021.



A seguire la decima edizione di Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero che proseguirà la sua ricerca nella sperimentazione ‘factual’ nei campi del beauty, fashion, salute e benessere. Bianca Guaccero sarà in diretta tutti i giorni: una finestra interattiva costantemente aperta sul Paese, un approccio positivo alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e consigli utili per risolvere i problemi dei telespettatori, con qualche novità (come gli spazi dedicati alla transizione ecologica e alla mobilità sostenibile), ospiti vip e momenti di intrattenimento. Dopo il caso di questa stagione, con la grande polemica sul tutorial dedicato alle donne e al modo giusto di fare la spesa, per il programma di Rai 2 sembrava essere arrivato il momento dei titoli di coda e dei saluti. Ma le cose sono andate poi in modo diverso.

Bianca e la squadra di Detto Fatto hanno poi cambiato strada, variando nei temi e cercando altre proposte per il pubblico, conquistando l’affetto di chi da sempre segue il programma, nonostante la grande concorrenza che arriva dalle altre reti. Non solo Uomini e Donne con la seconda parte del programma ma anche Il Paradiso delle signore che ormai vola nel pomeriggio di Rai 1 con oltre 2 milioni di spettatori.

Una parola di troppo è il nuovo programma di Magalli su Rai 2

Da novembre Giancarlo Magalli condurrà, alle 17:10, Una parola di troppo, un quiz culturale che giocherà sull’ uso della lingua italiana. Non ci sono ancora molti dettagli su questo format ma si tratta di un nuovo esperimento della rete che cerca di contrapporre il game alle proposte delle altre reti ( generalmente programmi dedicati all’informazione in quella fascia oraria).