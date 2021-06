Vola il day time di Rai 1: ascolti record per La vita in diretta

Rai 1 sta vivendo in queste ultime settimane un periodo eccezionale per gli ascolti dei programmi in onda nel day time. La scelta di andare in onda per tutto il mese di giugno ha pagato incredibilmente. E gli ascolti incassati da tutti i programmi nella giornata del 23 giugno 2021 ne sono una dimostrazione, per non parlare del piccolo ma grandissimo miracolo fatto dal giornalista de La vita in diretta, Giuseppe di Tommaso, che ha trovato il piccolo Nicola, il bambino scomparso da due giorni. E non poteva che esserci un record di ascolti per la puntata de La vita in diretta in onda ieri, che si è aperta con un Alberto Matano dagli occhi lucidi, emozionato, scombussolato ma più che felice di poter raccontare una gioia che porterà di certo sempre nel cuore, insieme a tutta la squadra del programma di Rai 1.

Ascolti eccellenti per E’ sempre mezzogiorno, per Storie Italiane e anche per Serena Bortone. Tutti programmi che rivedremo nella prossima stagione di Rai 1 perchè si sa, squadra che vince non si cambia!

Gli ascolti del day time di Rai 1: ecco i dati del 23 giugno 2021

1.872.000 spettatori al 15.9% share questi i numeri di ieri di Oggi è un altro giorno. Ottimo risultato per Serena Bortone.

2.361.000 spettatori medi al 24.7% share (pres. 1.889.000 al 21.4%) per la puntata di ieri de La vita in diretta con le grandissime emozioni di tutta la squadra di Rai 1.

1.946.000 spettatori al 17.9% share per la puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno, ottimo lavoro anche per Antonella Clerici.

947.000 spettatori al 19.4% e 1.136.000 al 19.5% di share per Storie Italiane che batte Canale 5. Ottimo lavoro anche per Eleonora Daniele.

Numeri notevoli anche per Marco Liorni con il suo Reazione a catena: 2.686.000 spettatori al 22.6% 3.563.000 al 24.3% share.

Scommessa assolutamente vinta per il direttore Coletta che ha deciso di mandare in onda i programmi “invernali” per tutto il mese di giugno. Ottima scelta e risultati incredibili.