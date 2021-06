Daniela Ferolla assente da Linea Verde Life: salta le ultime puntate per il covid

“Cari amici, oggi e nell’ultima puntata di #LineaVerdeLife purtroppo non sarò presente. Circa un mese fa sono risultata positiva al Covid19 e ho fatto due settimane di quarantena” inizia così il post che questa mattina Daniela Ferolla ha deciso di postare sui social per raccontare quello che le è successo. Come saprete le puntate di Linea Verde Life non vanno in onda in diretta e a quanto pare, nel corso delle registrazioni, un mese fa appunto, Daniela Ferolla è risultata positiva. Ne parla solo oggi come scelta persona e spiega anche per quale motivo non ha voluto dire niente prima. “Oggi per fortuna sto bene. Non ne ho parlato sino ad oggi perchè in alcune cose credo sia anche giusto mantenere della privacy visto il tema delicato e di grande rispetto” ha detto la conduttrice del programma di Rai 1.

Non la vedremo quindi neppure domani per i saluti finali e questo è il motivo per il quale non ci sarà.

Daniela Ferolla assente nelle ultime puntate di Line Verde Life a causa del covid 19

La conduttrice ringrazia e saluta quindi tutti così, dai social:

Finisce con due puntate in anticipo la mia straordinaria stagione tv. Volevo ringraziarvi per l’enorme affetto che ci avete dimostrato durante tutto quest’anno. Un anno complicato dove non ci avete mai fatto mancare i vostri commenti, i vostri consigli e anche qualche critica costruttiva. Grazie davvero a tutta la squadra Rai, dalla produzione alle maestranze, per averci supportato in tutte le sfumature che un programma complesso e itinerante come #LineaVerde comporta. E un grazie al mio super compagno di viaggio @marcellomasirai che vi aspetta su #Rai1!! Evviva Life!!

Niente saluti finali quindi per la conduttrice che si congeda via social dal suo pubblico. Ma per chi volesse ancora la compagnia dell’ex miss Italia, consigliamo l’acquisto del suo libro, perfetto anche per l’estate.