L’arrivederci di Mara Venier a Domenica In: “E’ stata l’edizione più difficile”

Alla fine di febbraio 2020 il modo di fare tv è cambiato per tutti. Il coronavirus è arrivato nella nostra Italia e ha messo tutto in discussione. Ha cambiato la vita di milioni e milioni di persone nel mondo intero e nel piccolo, anche quello di chi ogni giorno cerca di tenere compagnia al pubblico che segue la tv. Per molti i programmi televisivi sono la sola compagnia giornaliera e nel periodo più difficile, volti rassicuranti come quello di Mara Venier, sono stati di conforto, non solo agli anziani costretti a stare in casa, ma anche alle famiglie che improvvisamente si sono ritrovate chiuse tra le 4 mura di casa senza poter fare neppure una passeggiata. E’ passato un anno e mezzo da quel maledetto mese in cui tutto è iniziato, e si spera che prima o poi si possa tornare alla normalità, ma per chi ha continuato a lavorare, fuori o dentro la tv, le cose sono state sempre complicate. Non è un caso se oggi Mara, salutando il pubblico di Domenica IN nella sua ultima puntata, ha parlato di questa edizione, come di quella più difficile della sua carriera.

I saluti di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica IN

Andare in onda sempre, con il dolore nel cuore per chi non c’era più. Con il sorriso a volte tirato, spesso malinconico ma la consapevolezza di dover portare serenità a casa. Parlare nuovamente di lockdown a novembre, di zone rosse nel periodo natalizio. Tamponi da fare di continuo, ospiti in studio pochi, collegamenti sempre difficili. Le preoccupazioni personali da mettere da parte perchè si va in onda davanti a 3 milioni di spettatori che vogliono sorridere e non pensare per qualche ora a tutto il resto. Ma per Mara non è stato facile visto che di cose, in questa strana e difficile stagione televisiva, anche a lei ne sono accadute. Ultimo in ordine di tempo, il grave problema avuto dopo un intervento ai denti che l’ha costretta a un ricovero in ospedale e che l’ha turbata molto anche dal punto di vista psicologico. Eppure Mara e la sua travolgete risata non ci hanno mai abbandonato e ci hanno sempre fatto compagnia fino a oggi, 27 giugno 2021, con l’ultima puntata di Domenica IN. Un arrivederci perchè Mara spera di poter tornare il prossimo anno, con una edizione più leggera, con una edizione in cui non ci sia bisogno di dover fare tanto spazio all’attualità.

E in tutta sincerità ce lo auguriamo anche noi. Ci auguriamo una prossima stagione, e non solo televisiva, più serena, con meno preoccupazioni, con meno ansie. Ci auguriamo che tutto quello che è stato fatto in questi mesi possa essere utile per ridarci un po’ di normalità, quella che basta per non ricadere in mesi complicati fatti di ansie e paure.