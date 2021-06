Max Biaggi si emoziona ricordando l’ultima sera con Fabrizio Frizzi

Max Biaggi ospite dell’ultima puntata di Domenica In festeggia i 50 anni ma è con Mara Venier negli studi intitolati a Fabrizio Frizzi e non possono non parlare di lui. Ha scelto tre foto del cuore Max Biaggi e la prima è con suo padre. “Avevamo un rapporto particolare, parlavamo di poche cose e avevamo idee diverse ma come chiunque c’era tanto amore e lui è stato il primo a credere in me”. La seconda foto è con i suoi figli, la terza è con Fabrizio Frizzi: “E’ un pezzo di vita sportiva e non… Noi abbiamo avuto e abbiamo ancora un bel rapporto… Ieri alla festa è come se ci fosse stato anche lui”. Biaggi non trattiene le lacrime pensando a Fabrizio Frizzi, alla cena quando ha conosciuto Mara Venier. “Era un’ancora felice…” non riesce a parlare della persona che è stata per lui, un fratello, un grande amico. Lo sente sempre vicino e ricorda quando ha saputo della malattia. Speravano di vedere crescere i loro figli insieme. In quei giorni mise subito i suoi figli su un aereo per volare da Fabrizio.

MAX BIAGGI RICORDA FABRIZIO FRIZZI DOMENICA IN

“Mi ricordo che lo teneva molto nascosto. Ci dicevamo sempre da più di 20 anni di volere vedere i figli giocare insieme. Era novembre – dicembre e siamo andati a casa loro per poterli vedere tutti insieme. Abbiamo fatto una serata bellissima… io speravo di poterne fare tante di più ma quella ho cercato di coronarla ed è stato bellissimo”.

Ieri sera alla festa dei 50 anni di Max Biaggi c’era anche Rita Dalla Chiesa e a Domenica In c’è un messaggio dell’ex moglie di Fabrizio Frizzi. Mostra il casco che il pilota regalò alla coppia. Rita ricorda quando lei e Fabrizio accendevano la tv spesso di notte per seguirlo sempre nelle sue gare. Tante volte Frizzi lo seguiva anche in altri continenti per vederlo in pista. “Sono passati 24 anni, quel casco lì era del 1997, erano quegli anni lì”. Fabrizio Frizzi farà sempre della sua vita, lo ricorda con un sorriso, perché lui era un leone, quello avrebbe voluto, una risata come la sua.