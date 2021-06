Ore 14 si sposta al martedì in seconda serata con un altro speciale su Denise Pipitone

Vi avevamo detto che sarebbero state 4 le puntate speciali di Ore 14 dedicate al caso Denise Pipitone e alle ultime notizie sulle nuove indagini. E infatti, dopo le tre puntate del programma di Milo Infante in onda appunto alle 14 su Rai 2, l’ultimo appuntamento è per martedì 29 giugno 2021 in seconda serata. Il programma cambia quindi orario visto che di pomeriggio la rete deve fare spazio al Tour De France, partito proprio questa settimana. Milo Infante però torna con le ultime news sul caso e le inchieste che la squadra di Ore 14 sta portando avanti ormai da mesi.

Quella di domani sera dovrebbe essere l’ultima delle puntate speciali dedicate al caso Denise Pipitone, il programma tornerà poi a settembre con una nuova edizione, sempre che non ci siano sviluppi interessanti e non si decida quindi di dare altro spazio a Ore 14 e a tutta la squadra che sta lavorando al fianco di Milo Infante.

Proprio dallo studio di Ore 14, lunedì scorso, Piera Maggio la madre di Denise Pipitone, aveva ringraziato tutti i giornalisti che in questi mesi sono tornato a occuparsi della vicenda. 17 anni di menzogne, e ora Piera vorrebbe avere solo la verità. Vorrebbe sapere che sua figlia sta bene. Da sempre pensa che Denise sia viva e la sua speranza è che sua figlia, che oggi ha 21 anni, possa essere amata nella famiglia che la sta crescendo.

Ore 14 ultimo appuntamento in seconda serata: si va in onda alle 23

L’ultimo appuntamento con il programma di Milo Infante è quindi per il 29 giugno alle 23 in seconda serata su Rai 2. Una puntata ancora dedicata al caso Denise Pipitone con le novità degli ultimi giorni. Un lavoro, quello fatto dalla squadra di giornalisti di Ore 14 non semplice anche perchè nelle ultime settimane sono arrivate minacce e aggressioni, come testimoniato dagli inviati che sono stati più volte aggrediti a Mazara del Vallo.

Vi ricordiamo quindi che oggi, 28 giugno 2021 non si andrà in onda ma che Milo Infante ci aspetta domani sera su Rai 2 intorno alle 23 circa con la puntata speciale di Ore 14 dedicata al caso Denise Pipitone.