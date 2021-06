Gli ascolti dei nuovi programmi di Rai 1 nell’estate 2021: i dati del debutto

Primo giorno di analisi auditel dedicato alla programmazione estiva di Rai 1 e grande attesa questa mattina per i numeri che i programmi andati in onda ieri per la prima volta, hanno incassato. Si parte con UnoMattina che lancia una nuova coppia e che regge bene: incassa praticamente gli stessi ascolti dello scorso anno. Nella giornata del 28 giugno 2021 debutta al mattino di Rai 1 anche Dedicato ( qui la nostra recensione della prima puntata). Il nuovo programma di Serena Autieri debutta con qualche spettatore in meno rispetto a Storie Italiane che fino a venerdì scorso riusciva a fare molto meglio. Vedremo domani, è ancora presto per fare un bilancio. Non reggono invece gli ascolti del pomeriggio con Estate in diretta che perde molti punti di share ma anche una buona fetta di pubblico. Se fino a venerdì scorso infatti Alberto Matano incollava alla tv oltre 2 milioni di spettatori, se ne sono persi già 500 mila strada facendo. Parte invece molto bene, nonostante le critiche di una fetta di pubblico, Il pranzo è servito ( qui la nostra recensione) che si porta al 15% di share e conquista 5 punti in più rispetto a Io e Te il programma che andava in onda lo scorso anno su Rai 1 ( anche se non era difficile, bisogna ammetterlo).

Gli ascolti dei programmi estivi di Rai 1: i dati del 28 giugno

Vediamo quindi nel dettaglio tutti i dati relativi ai nuovo programmi andati in onda ieri su Rai 1.

Il debutto di Uno Mattina estate: gli ascolti

lunedì 28 giugno 2021: 875.000 – 18.7%

lunedì 29 giugno 2020: 800.000 – 17.1%

Il debutto di Dedicato: gli ascolti

lunedì 28 giugno 2021: 893.000 – 17.6%

lunedì 29 giugno 2020: 1.275.000 – 12.5%

Il debutto di Estate in diretta: gli ascolti

lunedì 28 giugno 2021: 1.1666 – 11.7% (prima parte) / 1.695.000 – 17% (seconda parte)

lunedì 29 giugno 2020: 1.389.000 – 15.3%

Il debutto de Il pranzo è servito: gli ascolti

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.971.000 spettatori pari al 14.99% della platea. C’era grande curiosità per il debutto, vedremo domani che cosa succederà dopo la seconda puntata del programma.