Quarto Grado oggi 9 luglio: le ultime su Saman e Denise Pipitone

Non va ancora in ferie Quarto Grado, anzi. Il programma di Rete 4 sta vivendo un periodo d’oro in termini di ascolti e si torna anche oggi, 9 luglio 2021, con una nuova puntata piena di servizi e approfondimenti. Si continuerà a parlare della vicenda legata alla scomparsa di Denise Pipitone nonostante Piera Maggio abbia chiesto alla rete di non trattare più il caso, la trasmissione di Nuzzi rivendica il suo diritto di fare cronaca e continua quindi a parlare della vicenda. Ma non solo, oggi si tornerà anche sul caso Saman: sono passati più di due mesi dal giorno in cui la ragazza è scomparsa ( ed è stata probabilmente uccisa) ma del suo cadavere non ci sono tracce e i genitori sono scomparsi nel nulla…

Vediamo le anticipazioni di questa nuova puntata di Quarto Grado in onda come sempre in diretta alle 21,20 su Rete 4.

Quarto Grado casi 9 luglio 2021: le ultime notizie su Saman

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso a Novellara (Reggio Emilia). Chi indaga pensa che la giovane sia stata uccisa dallo zio, perché si opponeva al matrimonio combinato, in Pakistan, con un cugino. Il fidanzato di Saman invece pensa che possa esser stata rapita e spera ancora di poterla riabbracciare.

Le ricerche degli inquirenti per ritrovarla proseguono in maniera incessante, anche tra le serre vicino casa e intanto emergono nuovi particolari sulla trappola organizzata dai parenti della ragazza. Intanto è partita una caccia all’uomo: i genitori di Saman si cercano in tutto il mondo e potrebbero essere arrestati ovunque.

Quarto Grado casi 9 luglio 2021: le ultime notizie su Denise Pipitone

Al centro della puntata, anche la vicenda di Denise Pipitone.

Mentre si stanno eseguendo nuovi interrogatori presso la Procura di Marsala, l’ex pm Maria Angioni, finita sotto indagine per false dichiarazioni, passa al contrattacco. Non solo, nelle ultime ore c’è una novità nell’indagine che la procura ha riaperto. E’ stato ascoltato infatti l’ex fidanzato di Gessica Pulizzi, Ghaleb che aveva rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione la passata settimana. Avrà deciso di dire anche altro ai microfoni di Quarto Grado?



Per le segnalazioni da parte dei telespettatori, sono sempre attivi il centralone e l’account di Facebook Messenger del programma.