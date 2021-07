Antonella Clerici mostra la vista da casa e stasera torna con The Voice Senior

Antonella Clerici si gode il meritato riposo non è ancora partita per le vacanze ma stasera parte The Voice Senior. Ovviamente la prima edizione, rivedremo quindi le repliche con le voci che abbiamo già ascoltato e apprezzato. Uno spettacolo da non perdere se non l’avete visto con Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e i Carrisi (Al Bano e Jasmine) nel ruolo di giudici e vocal coach. Antonella Clerici è nella sua casa nel bosco, posta spesso foto del suo mondo, mostra la tranquillità del bosco, i cani che giocano, un angolo della piscina, il raccolto del giorno dall’orto, gli amici che vanno a trovarla ad Arquata Scrivia e poi questa mattina il suo buongiorno mentre legge i quotidiani e si rilassa godendo di una vista incantevole. Verde e fiori e il fresco del bosco ma stasera sarà con la famiglia davanti alla tv per vedere di nuovo The Voice Senior.

ANTONELLA CLERICI SI RICARICA PER I SUOI PROSSIMI PROGRAMMI

Forse resterà in Italia per tutta l’estate o magari andrà solo in Normandia, come sempre con Maelle e Vittorio Garrone. Portofino è uno dei luoghi del cuore della coppia, di certo non mancheranno gli scatti dalla terrazza che si affaccia sul mare. Antonella Clerici ha previsto che questa estate non farà nessuna prova costume, non le piace il caldo e non le piace più vedersi in bikini. Un’estate diversa dalle altre anche per essere il più vicina possibile al suo pubblico.

Stasera andranno in onda le repliche di The Voice Senior, una prima edizione di successo, in parte inaspettato, mentre attendiamo la seconda stagione. A settembre la Clerici tornerà ovviamente anche con la seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno, altro successo. Proprio quando molti pensavano che la sua carriera in Rai fosse terminata Stefano Coletta le ha dato tutto lo spazio e non ha sbagliato a fidarsi ancora della conduttrice.