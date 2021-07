Ascolti tv prima serata: Temptation Island vince facile ma Notte Azzurra fa il suo

Anche questa settimana la vittoria del lunedì sera va a Canale 5 con Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia supera i 3 milioni di spettatori e vince con oltre il 21% di share la serata. Una edizione, quella di Temptation, leggermente moscetta dal nostro modesto punto di vista. Partita con il botto all’insegna del trash, con la coppia formata da Valentina e Tommaso, si è spenta questa settimana con una terza puntata senza particolari guzzi. Già perchè di fidanzati che insultano le loro donne ( e anche quelle degli altri) offendendole in tutti i modi e mancando di rispetto come se non ci fosse un domani, ne abbiamo tutti un po’ le tasche piene ecco…In ogni caso il programma di Maria de Filippi fa il suo e ottiene la vittoria in prima time il 12 luglio, scontrandosi con Notte Azzurra, il programma dedicato invece alla nostra nazionale, dopo la conquista di Euro 2020.

Sfiorati anche in questo caso i 3 milioni di spettatori, un risultato più che buono per Rai 1 che aveva chiuso la serata precedente sfondando il muro dei 18 milioni di spettatori grazie alla finale Italia-Inghilterra.

Gli ascolti del 12 luglio 2021: Temptation Island 2021 vince ancora

Temptation Island fa il 21,5% di share con una media di 3,05 milioni di spettatori davanti alla tv per la terza puntata.

Notte Azzurra si piazza sul secondo gradino del podio con 2.969.000 spettatori pari al 15.7% ( vicinissimo a Canale 5 per numero di spettatori).

Su Rai2 Hawaii Five-0 fa 1.307.000 spettatori pari al 6.3% di share mentre NCIS New Orleans segna 936.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 1.454.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%.

Su Italia 1 Gli Album di Freedom 620.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 773.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7Doppio Taglio 697.000 spettatori con uno share del 3.8 %. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 416.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Svalvolati on the Road fa 340.000 spettatori con l’1.8%.