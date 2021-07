C’è posta per te riapre con un super ospite “reale”: le prime anticipazioni

Come saprete Maria de Filippi non si ferma mai. E nel periodo estivo lavora per quella che sarà tutta la stagione autunnale e invernale dei suoi programmi. Dai casting per Amici 21, alle registrazioni delle nuove puntate di C’è posta per te, passando per i casting per Uomini e Donne. La conduttrice è davvero instancabile…E pare proprio che dalle prime registrazioni di C’è posta per te siano arrivate delle clamorose indiscrezioni che riguardano gli ospiti della prossima stagione. A raccontare quello che potrebbe succedere, nel sabato sera di Canale 5, ci pensa la rivista Chi. Nel numero in edicola questa settimana, si fanno i nomi dei primi ospiti. E ce n’è uno che lascia tutti senza parole. Se davvero Maria de Filippi riuscisse a portare Meghan Markle a Roma per C’è posta per te, potrebbe fare forse il più grande colpo in oltre 20 anni di programmi. La moglie di Harry ha partorito da poco, si è vista pochissimo in giro ma potrebbe arrivare in Italia nel massimo della privacy e del riserbo per una super puntata di C’è posta per te. Del resto i grandi attori hanno sempre amato il puff azzurro di Maria, perchè non dovrebbe esserci la Markle, che fino a 4 anni fa era una amatissima attrice!

C’è posta per te anticipazioni: gli ospiti della prossima stagione

“E intanto si vocifera che tra gli ospiti di “c’è posta per te” potrebbe esserci Meghan Markle” si legge sull’ultimo numero della rivista Chi. Non sappiamo ancora se questa voce sia solo una indiscrezione o se possa essere in qualche modo confermata ma di certo sarebbe un nome clamoroso per il programma di Canale 5 che tornerà comunque nel 2022 in onda al sabato sera.

Non solo. Sembra proprio che nella prossima stagione di C’è posta per te ci sarà spazio anche per due amatissimi protagonisti di Amici 20, parliamo della vincitrice Giulia Stabile e del secondo classificato, Sangiovanni. I due ragazzi si sono conosciuti proprio nella scuola di Amici e si sono innamorati. A pochi mesi dalla fine del talent, sono ancora felicemente fidanzati.