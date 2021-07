Davide Mengacci boccia Anna Tatangelo per Scene da un matrimonio: meglio la d’Urso

Non è ancora iniziata l’avventura di Anna Tatangelo in quel di Mediaset, con la nuova versione di Scene da un matrimonio, programma cult degli anni 90, che già le polemiche non mancano. E’ stata la stessa cantante a parlare nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni del confronto che si inizia a fare con Barbara d’Urso, precisando che lei non prende il posto di nessuno. Scene da un matrimonio è un programma totalmente diverso da Domenica Live o dai contenitori che sono andati in onda nel passato. Nulla a che fare con i programmi della d’Uso per cui non vuole che si faccia il paragone e non vuole che si parli di lei come di una sostituta. Ma c’è qualcuno che questo paragone lo ha fatto. E’ stato Davide Mengacci, storico conduttore del programma in onda negli anni novanta. Interpellato dai giornalisti di Nuovo Tv ha spiegato quello che è il suo punto di vista sulla scelta di Mediaset di fare una sorta di revival del programma. E ha stroncato la decisione di affidare ad Anna Tatangelo la conduzione.

Davide Mengacci boccia Anna Tatangelo per Scene da un matrimonio

“L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato“ ha detto Davide Mengacci che poi ha continuato con un giudizio anche su Anna Tatangelo: “Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso“. E invece forse sarà proprio questa la mossa vincente di Canale 5, quella di osare e cambiare anche perchè, diciamolo, la d’Urso non è eterna e presto qualcuno dovrà prendere il suo posto.

Non crede che questa nuova stagione di Scene da un matrimonio sarà particolarmente fortunata. E commenta così Davide Mengacci: “Penso che Anna Tatangelo si troverà in una situazione difficile. […] La tv soffre di due malattie: la mancanza di idee da parte degli autori e la paura delle reti di puntare su nuovi programmi per i quali è difficile immaginare quale sarà il riscontro del pubblico“.

Non ci resta che aspettare la prossima stagione televisiva per capire come se la caverà Anna Tatangelo, come sarà questa nuova versione del programma e quali ascolti porterà a casa il pomeriggio di Canale 5.