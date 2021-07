Uno spiraglio per Elisa Isoardi: forse torna in tv

Elisa Isoardi continuiamo a vederla sui social mentre cucina ma forse potrebbe davvero tornare in tv con un nuovo programma a base di ricette. Sembrava non ci fosse più spazio per lei dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi e invece dopo la partecipazione a L’Isola dei famosi sembra che per Elisa Isoardi si stiano per aprire di nuovo le porte di Cologno Monzese. Si vocifera di una proposta, si dice che l’ex volto di Rai 1 sarebbe in trattativa con il gruppo Discovery. Dunque un programma di cucina su Real Time? Proposte importanti per la Isoardi che sembrava orfana di qualunque programma sia sulla Rai che sulle reti Mediaset. Assente nei palinsesti 2021/2022 forse non è detta l’ultima parola e l’estate per lei diventa rovente.

RIVEDREMO PRESTO ELISA ISOARDI IN TV?

E’ il settimanale Nuovo a riferire cosa si racconta in giro. Tra gli addetti ai lavori si dice che Elisa Isoardi avrebbe ricevuto una proposta e così i suoi programmi potrebbero cambiare. Pier Silvio Berlusconi aveva precisato con cura che non c’era al momento un programma adatto all’ex conduttrice de La prova del cuoco. Improbabile anche il rientro alla Rai, resta però altro e i sostenitori di Elisa non vedono l’ora di scoprire le novità.

Niente è perduto per la prossima stagione? Sono davvero in corso le trattative con il gruppo Discovery? C’è poi un’altra notizia che forse non avrà fatto piacere alla Isoardi: dopo 10 anni torna in tv Luana Ravegnini e la Rai le affida Check Up, programma che un po’ di tempo fa sembrava dovesse essere di Elisa. Dopo Ballando con le Stelle e L’Isola dei famosi immaginiamo che la Isoardi abbia chiuso con i reality show ma non con il piccolo schermo, sempre se arriva la proposta ed è quella giusta. Lei in attesa non dice nulla, continua a cucinare e godersi la vita semplice e il relax.