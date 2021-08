L’anno orribile di Iva Zanicchi contro il covid: ora sua sorella è positiva

E’ stata ospite della puntata di Morning News in onda oggi 16 agosto 2021 Iva Zanicchi e ha raccontato come sta affrontando questo momento delicato della sua vita. Un anno davvero difficile per la cantante che ha affrontato il covid in prima persona, con un lungo ricovero e dopo esser guarita si è presa cura del suo compagno, anch’egli contagiato. Ma l’anno orribile di Iva è stato caratterizzato anche dalla morte di suo fratello, che si è contagiato praticamente insieme a lei. Un dolore troppo grande, non avergli potuto dire addio per l’ultima volta. Oggi Iva racconta l’ennesima pagina complicata di questo anno difficile, con la malattia di sua sorella che, come ha detto qualche giorno fa, ha preso il covid e sta combattendo contro la variante Delta.

Il racconto di Iva Zanicchi a Morning News

“Mia sorella, la maggiore, che si era vaccinata, ha preso la variante, devo dire grazie a Dio al momento è ancora asintomatica. Lei lo ha scoperto perchè il figlio lo ha preso contemporaneamente. Dopo un giorno ha fatto il tampone e quindi anche mia sorella ha fatto il tampone e così l’ha scoperto” ha detto Iva ringraziando Dio che per fortuna sta bene. La cantante rivede le immagini di questo suo drammatico anno e si commuove ancora. Iva in questi mesi, dopo la sua battaglia contro il virus, non ha ancora recuperato del tutto olfatto e gusto, la guarigione non è quindi ancora completa.

“Ogni volta che rivedo queste immagini, le immagini di mio fratello, è un dolore che si rinnova. E’ durissima, ma bisogna superarlo. Io ho ancora dolori, ho ancora molto da recuperare. Si ok sono vecchia ma un anno fa stavo da Dio. Anche la mia vista è stata colpita purtroppo, piano piano sto recuperando” ha detto Iva.