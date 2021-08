Simona Branchetti conferma: Morning News si allunga, in onda fino a metà settembre

L’indiscrezione trapelata questa mattina e lanciata da Giuseppe Candela per Dagospia alla fine si è dimostrata più che veritiera. Mediaset ha deciso di dare più spazio a Morning News e far slittare il ritorno in onda di Mattino Cinque, che era previsto per la seconda settimana di settembre. E’ stata la stessa conduttrice di Morning News, Simona Branchetti, a confermare questa indiscrezione via social. Lo ha fatto con una storia, con la quale rivela che il programma andrà in onda per le prime due settimane di settembre, si chiuderà il 17. Ultima puntata quindi al venerdì per poi dare la linea a Mattino 5 che riprende invece con due settimane di ritardo rispetto alla “tabella di marcia” e a quella che doveva essere la programmazione prevista, quindi con il rientro di Federica Panicucci e Francesco Vecchi dal 6 settembre 2021.

“Felice di annunciarvi che Morning News va avanti, vi terremo compagnia fino al 17 settembre” ha scritto la Branchetti su Instagram, informando quindi tutto il pubblico di questa novità.

Morning News si allunga: la decisione di Mediaset è ufficiale

Non ci sono state note ufficiali da parte di Mediaset ma è chiaro che se la notizia arriva dalla conduttrice, è più che ufficiale. Ma quali sono gli ascolti del mattino e in particolare gli ascolti di Morning News che hanno portato la rete a prendere questa decisione? Bisogna ricordare che il day time di Rai 1 cambierà marcia solo dal 13 settembre e probabilmente anche questo ha influito sulle scelte di chi cura i palinsesti…Torniamo però ai numeri.

Analizziamo ad esempio i dati della giornata di ieri ( tenendo in considerazione che stanno andando in onda delle repliche). Su Rai1 Unomattina Estate registra una media di ascolti pari al 676.000 spettatori pari al 16.4% (all’interno il Tg1 delle 8 a 916.000 e il 20.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, il meglio di Dedicato è seguito da 636.000 spettatori (13.9%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina parte con 436.000 spettatori con il 17.1% e Tg5 Mattina 971.000 spettatori con il 21.4%; Morning News ha raccolto 705.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte e 647.000 spettatori con il 14.7% nella seconda parte (Saluti di un minuto a 565.000 e il 12.6%). Come si può vedere quindi al momento il programma batte senza difficoltà UnoMattina Estate e tiene testa a Dedicato.

Le altre reti. Rai2 Desperate Housewives fa 132.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 107.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, mentre Tg2 Storie arriva a 91.000 spettatori (2%). Su Italia1 Bones fa 122.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà Estate fa 331.000 spettatori pari al 7.3% (presentazione a 290.000 e il 6.4%). A seguire Elisir d’Estate fa 236.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Distretto di Polizia 8 fa 81.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 133.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break Estate di 99.000 spettatori (2.2%).

Da tenere in considerazione il fatto da che lunedì gli ascolti di Rai 2 potrebbero crescere grazie alle Paralimpiadi che di certo porteranno davanti alla tv un numero maggiore di spettatori. Vedremo che cosa succederà.