Riparte Uomini e Donne: registrazioni al via, le ultime notizie

Come sempre ci pensa via social Raffaella Mennoia a dare le prime anticipazioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne. L’autrice del programma di Maria de Filippi, pochissimi minuti fa ha rivelato che domani sarà registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Questo significa che Maria ha già scelto i tronisti e che i protagonisti di questa nuova edizione sono stati già convocati! Per cui nelle prossime ore seguiremo anche i profili instagram di dame e cavalieri che animano il programma di Canale 5 per capire se ci saranno oppure no! In ogni caso si riparte.

Uomini e Donne si riparte: domani la prima registrazione del programma

Domani quindi a Roma ci sarà la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne che, dovrebbe tornare con la stessa formula già vista lo scorso anno. Nessuna divisione tra giovani e meno giovani, ma lo stesso studio da condividere. Almeno queste sembrerebbero essere le ultime indiscrezioni, anche se solo domani di preciso conosceremo maggiori dettagli. Scopriremo se sarà confermata la formula e anche un’altra cosa. La sola reale anticipazione che ha riguardato Uomini e Donne questa estate è arrivata da Dagospia che aveva annunciato la presenza di una tronista trans nel programma di Canale 5. Nessuna conferma da Maria de Filippi e dal suo staff ma domani, quando il pubblico lancerà le prime anticipazioni in rete, potremo di certo dirvi qualcosa in più!

Si era inoltre parlato anche del possibile addio di Gemma Galgani, convocata forse per un nuovo programma Mediaset, ma nessuna conferma anche in questo caso, è arrivata. La Galgani tra l’altro questa estate è stata poco attiva sui social, per cui davvero difficile capire che “ne sarà di lei”.

Vi diamo quindi appuntamento a domani, 24 agosto 2021, quando probabilmente arriveranno le prime anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne e potremo raccontarvi qualcosa in più su questa nuova stagione del programma di Canale 5. E cercheremo anche di capire quale sarà la data di messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne a settembre, continuate a leggerci.