Guess my age con Max Giusti, i primi ospiti da Pupo alla Leotta: tutte le novità

Da mercoledì 1 settembre tornerà in onda su TV8 il programma tv Guess my age – Indovina l’età. Come sempre la messa in onda sarà nel preserale dunque intorno alle 20.30 circa. Per questa nuova edizione ci saranno delle novità e dei cambiamenti. Il primo tra tutti è sicuramente il nuovo conduttore. Al timone di Guess my age ci sarà Max Giusti. Enrico Papi verrà sostituito dal collega e passerà a Mediaset con la conduzione di Scherzi a parte su Canale 5, sempre dal mese di settembre. Cambierà pure la scenografia dello studio oltre che la sigla della trasmissione. Si partirà con degli ospiti vip decisamente famosi.

Max Giusti al timone di Guess my age: ecco chi saranno gli ospiti vip delle prime puntate

Durante le prime otto puntate di Guess my age saranno sempre presenti degli ospiti del mondo dello spettacolo. I concorrenti che cercheranno di indovinare l’età delle persone saranno infatti affiancati da vip. Chi vedremo in questi primi appuntamenti con lo show in onda su TV8? Lo chef e conduttore Alessandro Borghese, Pupo, Maddalena Corvaglia, Mara Maionchi, Lodovica Comello. E ancora la conduttrice Diletta Leotta, Gianmarco Tognazzi e l’artista marziale misto Alessio Sakara, nonché anche lui conduttore televisivo. Insomma, delle personalità molto differenti ma decisamente interessanti che torneranno utili ai concorrenti di Guess my age per indovinare le età ma soprattutto cercare di vincere quello che è il montepremi in euro. Ma le novità con Max Giusti non sono finite qui…

A Guess my age tante novità per la nuova edizione: con Max Giusti arriva un indizio particolare

Come sempre a Guess my age non mancheranno gli indizi. In questa nuova edizione con Max Giusti però ce ne sarà uno tutto nuovo. Si tratta dell’ultima ora. E’ un indizio che verrà annunciato dagli anchorman di Sky tg 24 attraverso delle mini clip. In effetti questo tipo di indizio era già stato utilizzato in passato ma per poco tempo. “Anche gli speaker si sono messi in gioco. Comunque mi sporcherò le mani anch’io con qualche performance delle mie” ha dichiarato il nuovo conduttore di Guess my age.