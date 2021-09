Gemma Galgani si rifà il seno per cercare il principe azzurro: “Non temo le malelingue”

Quando Riccardo Signoretti dalla rivista Nuovo ha lanciato la notizia dell’ultimo ritocchino di Gemma Galgani, i fan di Uomini e Donne hanno iniziato a commentare senza sosta la novità sui social, portando l’hashtag #uominiedonne nei trend topic. E a due settimane dall’inizio del programma di Canale 5, si continua ancora a parlare del seno di Gemma Galgani e delle sue tette rifatte. Ma questa volta è la stessa dama torinese a raccontare i motivi per i quali ha deciso di rifarsi il seno ( e forse anche altro) nella sua intervista per la rivista Nuovo.

Lo scorso anno avevamo visto Gemma entrare nello studio di Uomini e Donne con un volto nuovo, un bel lifting per iniziare alla grande la nuova stagione di Uomini e Donne. Un ritocchino che però a quanto pare non era molto servito visto che non aveva trovato l’anima gemella nel programma di Canale 5. Ci riprova comunque in questa edizione, puntando anche su un seno nuovo di zecca. Peccato che non abbia ancora capito che il problema, per gli uomini che si avvicinano a lei, sta altrove…

Gemma Galgani spiega perchè ha deciso di rifarsi il seno

Nella sua intervista per Nuovo, la Galgani spiega: “Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro.” Ed effettivamente, dalle prime anticipazioni di Uomini e Donne, si apprende che gli scontri con Tina Cipollari, sul tema, non mancheranno.

Ora con il suo seno nuovo, Gemma Galgani spera di incontrare i principe azzurro: “Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri. Con un fisico nuovo mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero.”