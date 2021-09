Arrivano Uomini e Donne e il GF VIP 6: come cambia il pomeriggio di Canale 5

Dal 13 settembre si cambia ancora nel pomeriggio di Canale 5 ( per poi trovare finalmente un primo equilibrio dal 20 settembre, quando tornerà in onda anche il day time di Amici). Il 13 settembre debutta su Canale 5 nel pomeriggio, la nuova edizione di Uomini e Donne e in prima serata poi, il Grande Fratello VIP 6. Il che significa che la programmazione del pomeriggio di Canale 5 cambia ancora. Il programma di Maria de Filippi prenderà il posto della soap turca Brave and Beautiful ( che a sua volta aveva preso il posto questa estate di Mr Wrong, serie con Can Yaman non troppo apprezzata dal pubblico). Resterà invece in onda Love is in the air, con le ultime puntate della serie, ma con un episodio più breve. Dopo le 16 infatti, arriverà su Canale 5 il day time del Grande Fratello VIP 6. E forse, quando ci sarà spazio anche per il day time di Amici, la soap potrebbe salutare in modo definitivo la programmazione di Canale 5, anche se ormai gli episodi da mandare in onda sono rimasti pochi.

Come cambia la programmazione del pomeriggio di Canale 5

Dal 13 settembre 2021 si cambia quindi, per poi cambiare nuovamente il 14, con il primo day time del GF VIP 6. Vediamo allora nel dettaglio la programmazione di Canale 5 dal 14 settembre.

Alle 13,40 andrà in onda come sempre Beautiful

Alle 14,10 il pubblico potrà seguire le nuove puntate di Una vita

Alle 14,45 torna Uomini e Donne con Maria de Filippi

Alle 16,10 circa vedremo il day time del Grande Fratello VIP 6

Alle 16,25 circa andrà in onda Love is in the air con le ultime puntate della serie

Alle 17,35 ci aspetta Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso

Come detto in precedenza, il 18 settembre andrà in onda la prima puntata speciale di Amici 21 per cui da lunedì 20, su Canale 5 arriverà anche il day time del talent di Canale 5 e la programmazione cambierà di nuovo. In linea teorica, fino a quando ci saranno altri episodi di Love is in the air, Amici dovrebbe andare in onda alle 16,10 dopo Uomini e Donne, seguito poi alle 16,30 circa dal day time del GF VIP 6. Ma vi daremo maggiori dettagli tra qualche giorno!