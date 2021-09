Chi l’ha visto riparte questa sera dal giallo dell’estate: cosa è successo a Laura Ziliani?

Il palinsesto di Rai 3 entra nel vivo e oggi, 8 settembre alle 21.20 sulla rete, tornerà Chi l‘ha visto con la nuova edizione. Il programma condotto da Federica Sciarelli, che aveva chiuso la passata stagione con ascolti d’oro, tornerà ad occuparsi di tutte le scomparse più urgenti di quest’estate. E tra i gialli di questa caldissima estate, c’è anche quello di Laura Ziliani, l’ex vigilessa scomparsa nel nulla a maggio; il suo corpo è stato ritrovato ad agosto, effettuato il test del dna per fugare ogni dubbio ma al momento, non ci sono certezze sulle cause della morte. Indagano le forze dell’ordine che non escludono nessuna pista anche se quella più probabile sembra essere l’omicidio. Chi ha fatto del male a Laura e perchè? Nel registro degli indagati le due figlie della donna e il compagno di una di loro. E’ davvero possibile che le figlie di Laura Ziliani, che qualche anno fa avevano perso in modo drammatico anche il papà, abbiano commesso un omicidio? E quale sarebbe il movente?

Qui la storia di Laura Ziliani

Chi l’ha visto torna oggi 8 settembre 2021: si riparte dal giallo di Laura Ziliani

“Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego”: questo l’appello in lacrime di due delle sue figlie prima di essere indagate dalla Procura per omicidio volontario. Nel promo della puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, Federica Sciarelli anticipa che la terza figlia di Laura, quella che non è stata indagata , ha rilasciato delle dichiarazioni per il programma di Rai 3 e spiegherà il suo punto di vista su questa vicenda.

Saman Abbas le ultime notizie: che fine ha fatto il suo cadavere?

Inoltre, nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi, tutti gli aggiornamenti e nuovi documenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza che non accettava un matrimonio imposto e per questo sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia: dove è nascosto allora il suo corpo? Di ieri la notizia di un messaggio che la madre della ragazza avrebbe inviato a un parente, dicendo che Saman è stata uccisa e che il suo corpo si trova in Italia. Dei genitori di Saman però, al momento, non ci sono tracce dopo la loro fuga in Pakistan.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L’appuntamento per questa nuova prima puntata dell’edizione 2021-2022 di Chi l’ha visto è per oggi alle 21,20 circa su Rai 3 con tutta la squadra del programma.