Uomini e Donne: ci attende un’altra edizione “Gemma centrica”

Se sul finire di stagione lo scorso anno, avevamo pensato che stesse per avvenire un miracolo, e che forse Gemma Galgani avrebbe avuto sempre meno spazio nel programma di Canale 5, dalle prime anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, deduciamo, che così non sarà. Proprio come era successo lo scorso anno, Gemma Galgani ha saputo trovare il modo di conquistarsi il centro dello studio, e non per parlare di amore, cosa che si dovrebbe fare a Uomini e Donne, dove si cerca un compagno di vita, ma per litigare con Tina Cipollari. Ebbene si, anche nelle prime puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 13 settembre 2021, Tina e Gemma saranno protagoniste, nostro malgrado, di scontri e polemiche. Ovviamente tutto legato alla decisione di Gemma di rifarsi il seno, che ha scatenato le isterie di Tina, incapace di comprendere come sia possibile pensare a 72 anni che con un seno rifatto, le cose possano cambiare. Ed effettivamente, il grande problema di Gemma è proprio questo: credere che i corteggiatori le manchino per una questione fisica. La Galgani, per la sua età, è certamente una delle signore più affascinanti ed eleganti che sono passate in quello studio, per cui il fatto che non trovi nessuno con cui accompagnarsi, non dipende di certo dalla taglia di reggiseno.

Dopo 10 anni Gemma Galgani ancora super star di Uomini e Donne

E’ vero che i programmi di Maria de Filippi continuano ad avere un successo inarrestabile e che le critiche che da sempre arrivano a Gemma, non corrispondono poi al numero di persone che prendono il telecomando in mano per cambiare canale. Eppure lo scorso anno, grazie anche all’entrata in studio di protagoniste come Isabella Ricci, si pensava che la Galgani potesse avere sempre meno spazio, anche perchè quelle che ci ha propinato, sono sempre le stesse dinamiche cinematografiche parecchio ridicole. E invece eccoci qui, a due settimane dall’inizio delle registrazioni a parlare ancora di Gemma, assoluta protagonista della nuova edizione di Uomini e Donne, una nuova edizione “Gemma centrica”. Sarà possibile conoscere anche altre persone che cercano davvero l’amore? Vedremo…