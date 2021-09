Maria de Filippi emozionatissima per il premio ricevuto ai Seat Music Awards 2021

Non capita spesso di vederla in Rai ma quando succede è per qualcosa di importante. Maria de Filippi è arrivata ieri sul palco dell’Arena di Verona per ritirare un prestigioso premio nel corso della prima puntata dei Seat Music Awards in onda ieri, 9 settembre 2021 su Rai 1. E non poteva mancare, visto che a condurre la serata c’era quello che da sempre la De filippi definisce il suo “fratellone”. Un affetto e una stima reciproca, quella con Carlo Conti, rinnovata anche ieri sera quando Maria, ha risposto a Vanessa dicendo di essere in qualche modo innamorata del suo collega, un po’ come lo è anche Maurizio, perchè con una persona come Carlo, non puoi non provare una qualche forma d’amore. Un bellissimo attestato di stima e di affetto tra i due conduttori, come se ne vedono davvero pochi, soprattutto se si lavora per due aziende diverse.

Pochi giorni fa annunciando il premio assegnato alla de Filippi Carlo Conti aveva detto: “per il grande contributo che da anni dà al mondo della musica lanciando tanti nuovi artisti con il suo Amici di Maria De Filippi.” per poi aggiungere: “È un premio meritatissimo che non vedo l’ora di consegnarle”. Ed è quello che poi ha ribadito nel corso della puntata di ieri della kermesse musicale in diretta dall’Arena di Verona. Un premio che va a Maria per il suo contributo importante, grazie ad amici, in generale per lo spettacolo ma poi in particolare alla discografia, visti i talenti che escono dal programma capaci di fare un percorso unico una volta che le luci di Amici si sono spente.

Maria de Filippi emozionatissima per il premio ricevuto

La conduttrice si è detta davvero felice ed emozionata per il riconoscimento che le è stato dato ma ricorda ovviamente, che i dischi di platino non arrivano per merito sui e che quindi il successo è meritato per i suoi ragazzi. Non solo, ha ricordato tutta la squadra che lavora al suo fianco ad Amici, squadra con la quale deve necessariamente condividere questo premio.

E a proposito di Premi, poco prima di lei sul palco era stata la volta di Sangiovanni, che di premi ne ha conquistati ben 4.