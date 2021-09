Tina Cipollari al vetriolo contro Gemma: “Se fossi un uomo mi farebbe impressione”

Manca ormai pochissimo al debutto della nuova edizione di Uomini e Donne ma già da 20 giorni si parla moltissimo di una delle protagoniste del programma. Ci riferiamo chiaramente a Gemma Galgani . Da quando su Nuovo è stata pubblicata la notizia del suo nuovo ritocchino estetico ( questa volta ha rifatto il seno) sui social è esploso il putiferio. E ovviamente non si parla d’altro anche in studio. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, delle prime puntate già registrate, sappiamo bene che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ci sono stati già degli accesissimi scontri. E’ chiaro che la Cipollari abbia fatto notare a Gemma, per l’ennesima volta, tutta la sua incoerenza. Come ricorda l’opinionista di Uomini e Donne da Nuovo, per anni la Galgani l’ha attaccata, parlando delle sue labbra rifatte ( ricorderete che andò a scomodare anche dei servizi di Striscia la notizia e vecchi filmati pur di screditare Tina). Parlava della Cipollari come di una donna tutta rifatta, tutta plastica. E adesso lei a 72 anni ha pensato bene di rifarsi il seno. Non c’è nulla di male, sia chiaro, ma dopo aver predicato per anni contro la chirurgia estetica attaccando in tutti i modi chi ne avesse fatto ricorso…Era logico pensare che Tina avrebbe avuto qualcosa da ridire e infatti dalle pagine della rivista Nuovo, spiega proprio quello che è il suo punto di vista.

Tina Cipollari vs Gemma Galgani: si infiamma lo scontro

Tina si è detta convinta del fatto che Gemma abbia deciso di fare questi nuovi ritocchi solo perchè non si accetta ma non solo. Avrebbe deciso di rifarsi il seno, e a quanto pare anche le labbra, perchè continua a desiderare di avere al suo fianco ragazzini e non un uomo che la ami, con il quale condividere una vita di coppia. E poi rincara la dose: “Se io fossi un uomo, mi farebbe impressione perchè ormai la sua pelle ha perso elasticità” ha detto la Cipollari.

Tina poi è anche convinta del fatto che Gemma non si fermerà qui e che andrà avanti con la sua smania di rifarsi: “Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei.” Ne vedremo delle belle da lunedì su Canale 5 e purtroppo ancora una volta, Gemma Galgani si conquisterà spazio su spazio a centro studio, ahinoi.