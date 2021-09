L’arrivo di Andrea Nicole a Uomini e Donne divide ma Maria ha fatto benissimo

Più fatti, meno parole e Maria de Filippi fa i fatti. Certo nella stessa puntata vedere e sentire Andrea Nicole raccontare la sua storia, e vedere poi Biagio a centro studio, far credere di aver fatto chissà cosa con Isabella e usare dei termini come quelli che sono usciti dalla sua bocca, è aberrante e contraddittorio, ma ormai il pubblico di Uomini e Donne se n’è fatto una ragione. Sono le mille contraddizioni di Maria, capace di portare sul trono una ragazza nata con un sesso biologico diverso, e con un percorso di transizione terminato ma incapace di mandare al quale paese e disintegrare un uomo come Biagio, capace di usare dei termini vergognosi per parlare di quello che ha fatto o non fatto con una donna.

Ma torniamo ad Andrea Nicole. Come era prevedibile, l’arrivo della tronista, ha causato non poche polemiche sui social, tra gli spettatori che ancora non avevano chiara la decisione di Maria. La dimostrazione che in questo paese, ci sia sempre più bisogno di scelte come quelle fatte dalla conduttrice. E’ bizzarro poi pensare che se si possa andare a Ballando con le stelle come ha fatto Vittoria Schisano, allora vada tutto bene, ma in un programma in cui si cerca l’amore, e non una vetrina, allora no, inizia a diventare diseducativa la cosa. Per fortuna i ragazzi e le ragazze più giovani sono molto più “open mind” come direbbe Soleil, delle vecchie generazioni.

L’arrivo di Andrea Nicole a Uomini e Donne e le diverse reazioni del pubblico

E così da un lato leggiamo commenti di questo genere: “ Complimenti a Maria per l’ottima scelta tematica ed un in bocca al lupo ad Andrea Nicole con tutto il sperando che riesca a trovare la sua anima gemella “, “Complimenti per questa scelta. Maria e la sua redazione fanno più progressi della società e della politica. Maria affronta questi argomenti senza scegliere i classici stereotipi” commenti che ci piacciono e sono in linea con quello che oggi dobbiamo considerare amore, normalità ( e ci piacerebbe davvero smetterla di usare questo termine). Dall’altro però non mancano anche i commenti di chi arriva persino a dire che, dopo quello che ha visto oggi, cambierà canale…

“Bene! Oggi smetto definitivamente di seguirvi, finalmente avete trovato il modo di allontanarmi in soli due giorni da questo programma, che agli esordi era veramente carino ma diventato veramente diseducativo e lontano dallo scopo che aveva, l’Amore!! Adesso lo trovo veramente spazzatura allo stato puro!! Addio!!!” questo commento era sotto il video di Nicole ma magari non si riferiva alla sua storia eh, magari trovava squallido questa signora, come noi, il fatto che Biagio si rivolgesse a Isabella continuando a dirle “Ti sei concessa facilmente”.

Per fortuna a giudicare da quello che abbiamo letto, sono più i commenti positivi che quelli negativi e adesso ci auguriamo solo che i corteggiatori possano trovare modo di conoscere Andrea Nicole e innamorarsi di lei per quello che è oggi.