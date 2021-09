Verissimo riparte sabato e domenica: i primi ospiti di Silvia Toffanin

Sta per tornare in onda Verissimo e quest’anno il programma condotto da Silvia Toffanin ci terrà compagnia per ben due giorni alla settimana. Come sempre il primo appuntamento sarà per il sabato ma questa volta si farà il bis anche di domenica. Si partirà sabato 18 settembre e si continuerà quindi anche domenica 19, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5, dalle ore 16.30 in poi. I tanti affezionati telespettatori avranno quindi un doppio appuntamento con Silvia e i suoi tanti ospiti. E a proposito di ospiti, la nuova stagione di Verissimo partirà con il botto. E’ già in onda in queste ore il promo, che rivela solo alcune delle anticipazioni di quello che vedremo nel fine settimana e possiamo dire che come sempre, lady Verissimo avrà in studio degli ospiti che tutti vorrebbero avere nei loro programmi.

Vediamo chi saranno i primi vip ad essere intervistati dalla Toffanin.

Riparte Verissimo con Silvia Toffanin, chi sono gli ospiti: da Ilary Blasi a Belen Rodriguez

La prima ospite di Silvia Toffanin sarà Ilary Blasi. La conduttrice tv è pronta per debuttare con il suo nuovo programma Star in the star. Dopo il successo della conduzione de L’isola dei famosi durante gli scorsi mesi, da giovedì 16 settembre vedremo in onda la prima puntata di questo nuovo programma tv in cui i concorrenti saranno famosi ma mascherati e dovranno immedesimarsi in altre star e in altri colleghi con delle esibizioni che sicuramente ci terranno incollati al piccolo schermo. Ilary e Silvia sono da sempre amiche per la pelle e immaginiamo di vedere ancora una volta una intervista dolce e simpatica, come è nello stile delle due ocnduttrici.

Sempre dalla rete Mediaset, tra gli ospiti di Verissimo arriverà Belen Rodriguez. La showgirl argentina è pronta a tornare in onda su Canale 5, proprio da sabato 18 settembre, con la nuova edizione di Tu si que vales. E sicuramente Belen potrebbe trovare il tempo per raccontarci le prime settimane dalla nascita di sua figlia, la bellissima Luna Marì. Ed è la prima intervista televisiva per Belen dopo la nascita della sua bambina.

Verissimo, i primi ospiti: dalla tv agli sportivi che ci hanno fatto sognare alle Olimpiadi

Tv ma non solo. Tra i primi ospiti nello studio di Verissimo ci saranno anche due sportivi amatissimi che alle ultime Olimpiadi di Tokyo ci hanno fatto veramente sognare. Si tratta della divina e intramontabile Federica Pellegrini che riesce a far emozionare tutti. Per la prima volta probabilmente, la Pellegrini potrà anche parlare della sua storia d’amore con Matteo, che era stata, diciamo tenuta segreta, anche se in fondo lo sapevano tutti che erano una coppia! E poi di Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo. Negli ultimi giorni si è molto parlato anche di altri aspetti della vita del campione, come del complicato rapporto con suo padre ma soprattutto del legame inesistente che Marcell ha con il suo primo figlio.

Questi sono i primi quattro ospiti annunciati ma nelle prossime ore verranno svelati altri nomi quindi continuate a seguirci per scoprire chi altro sarà ospite del doppio appuntamento con Verissimo. Vi ricordiamo tra le altre cose che Mediaset ha cambiato le carte in tavola per cui prima di Verissimo sabato non andrà in onda Amici che invece è stato spostato alla domenica, anche per essere un valido traino alla puntata domenicale del programma di Canale 5.