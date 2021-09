Quarto Grado stasera su Rete 4: i commenti sul caso Denise dopo la richiesta di archiviazione per Anna Corona

Questa sera il caso Denise Pipitone sarà certamente centrale in tutta la puntata di Quarto Grado. E chissà che non arrivi anche una parola di Anna Corona, che aveva trovato nel programma di Rete 4 lo spazio giusto per dire la sua in passato. Solo con i giornalisti di Quarto Grado infatti la Corona ha voluto aprirsi, e aveva anche commentato la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, dicendo di non sapere nulla. Era stato il programma di Nuzzi a dare in esclusiva la notizia, mai confermata nè dai diretti interessati, nè dalla procura di Marsala. Un lavoro lungo 4 mesi che però potrebbe concludersi nelle prossime ore, visto che oggi è arrivata la richiesta di archiviazione sia per Anna Corona che per Giuseppe della Chiave, un altro protagonista di questa vicenda.

Nella puntata di oggi quindi, in diretta il 17 settembre 2021, i commenti a caldo dei giornalisti che hanno seguito la vicenda per il programma di Rete 4.

Questo intanto via social il commento di Gianluigi Nuzzi dopo la notizia della richiesta di archiviazione: “La procura di Marsala chiede al giudice di archiviare l’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone a iniziare dalla posizione di Anna Corona. E’ una scelta che – a meno di colpi di scena – portera’ alla chiusura delle indagini. Mi dispiace per Denise e per mamma Piera ma evidentemente la pubblica accusa non ha raccolta nemmeno indizi figuriamoci le prove contro chi molti troppi hanno processato in fretta sulla pubblica piazza“.

Quarto Grado i casi di oggi 17 settembre 2021

Casi di attualità stasera, purtroppo in questa ultima settimana sono state uccise ben 7 donne, alle quali si deve aggiungere anche Doriana, la donna uccisa oggi pomeriggio da suo padre. Una strage infinita. Un vero e proprio bollettino di guerra. E potrebbe trattarsi di omicidio anche il caso di Laura Ziliani. Nelle prossime ore arriveranno i risultati degli esami. La donna è stata avvelenata? E da chi, dalle sue figlie che si dicono estranee alle accuse?

L’appuntamento con Quarto Grado è per questa sera su Rete 4. Il programma di Gianluigi Nuzzi affiancato da Alessandra Viero e da tutta la squadra di giornalisti di Rete 4 è per le 21,30 circa naturalmente in diretta.