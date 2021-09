Antonella Clerici da Cattelan: “Ho fatto tutto da grande”

Tra gli amici che Alessandro Cattelan ha voluto nel suo debutto “Da grande” su Rai 1 c’era anche Antonella Clerici. Ieri nel prime time c’era uno show diverso dai soliti, bravissimo Cattelan ma non tutti gli ospiti lo hanno aiutato ad accendere la serata. Antonella Clerici è apparsa all’inizio e poi un po’ troppo tardi. Evidente la sua voglia di contribuire al successo del suo giovane conduttore preferito, l’ha battezzato con il sugo sul viso, l’ha salvato con la parolaccia in diretta sfuggita ad Alessandro perché il sugo scottava e ha poi ha raccontato che lei ha fatto tutto da grande. Non solo, la Clerici ha anche detto che con un paio di donne, personaggi famosi, non mangerebbe mai.

Con chi Antonella Clerici non andrebbe mai a pranzo né a cena?

“Sono diventata mamma da grande e ho conosciuto il mio grande amore da grande, io sono stata sempre una maratoneta non una centometrista” racconta la conduttrice spiegando quello che già sanno un po’ tutti, perché la sua vita privata non è mai stata un gran segreto. Antonella Clerici regala sempre una buona dose di ottimismo anche a chi non è più giovanissimo, perché quasi tutto si può sempre fare e può quasi sempre arrivare.

Sorprende Cattelan quando alle domande nascoste risponde che almeno con un paio di donne, personaggi famosi, non vorrebbe mai mangiare. Antonella aggiunge che non lo farebbe perché usano ingredienti che non le piacciono ma non sta parlando di cuoche. La curiosità sulle persone note che non gradisce è alta ma non sapremo mai quali erano i nomi. Alessandro consiglia di provare a indovinare. Secondo voi chi sta sulle scatole alla Clerici?

Domenica prossima ci sarà un altro appuntamento con Da Grande, altri ospiti, altri amici e chissà che Cattelan non riesca a migliorare la puntata del debutto togliendo un po’ di ansia sia a lui che ad alcuni ospiti.