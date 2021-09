Nuovo appuntamento doppio con Verissimo: tutti gli ospiti del 25 e 26 settembre

Verissimo è tornato e in questa stagione televisiva l’appuntamento con Silvia Toffanin è doppio. Il programma di Canale 5 infatti ci aspetta il sabato ma anche la domenica. Pronti quindi per scoprire chi ci sarà nel salotto della conduttrice di Canale 5 sabato 25 settembre e domenica 26 settembre? La scorsa settimana Silvia è tornata con ottimi ascolti, soprattutto al sabato, mentre alla domenica il programma non ha entusiasmato particolarmente, complice anche il caldo ancora molto presente in Italia, soprattutto al sud, e quindi la grande voglia di uscire e non stare dentro casa ( dopo due anni di reclusione quasi forzata).

Tra gli ospiti del weekend in compagnia di Silvia Toffanin tantissimi volti amatissimi nel nostro paese ma non solo e tante le sorprese per il pubblico di Canale 5.

Verissimo anticipazioni e news: gli ospiti del 25 settembre 2021

Nella puntata di Verissimo in onda Sabato saranno in studio: Kerem Bürsin, protagonista della seguitissima serie di Canale 5 ‘Love is in the air’ che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Le fan turche della serie, dopo averlo visto arrivare in Italia la scorsa settimana si aspettavano di vederlo in tv ospite di qualche trasmissione e infatti…L’attore sarà proprio nello studio di Silvia Toffanin. Un entusiasmo che ricorda quello che il pubblico ha sempre avuto anche per Can Yaman. E a proposito dell’attore turco, nello studio di Canale 5 ci sarà la sua ex o forse non ex, Diletta Leotta. E chissà che finalmente da Silvia Toffanin la Leotta non racconti qualcosa in più di questa relazione, di cui ci abbiamo davvero capito ben poco. E ancora, nella puntata di sabato di Verissimo vedremo anche Piero Chiambretti e due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020: Luigi Busà oro nel Karate a Tokyo e Veronica Yoko Plebani bronzo nel Triathlon.

Verissimo anticipazioni e news: gli ospiti del 26 settembre 2021

Domenica saranno protagonisti del talk show: Al Bano, appena diventato nonno per la terza volta, Claudio Amendola tra i giurati di “Star in the star”. Il programma non sta andando alla grande, ma l’attore è sempre graditissimo ospite per il pubblico a casa che ascolta con piacere le sue interviste. E ancora, nella puntata di domenica di Verissimo ci saranno anche Sonia Bruganelli opinionista di “Grande Fratello Vip” e, infine a Verissimo l’intenso racconto di vita di Carolina Marconi che come saprete, sta combattendo da mesi la sua battaglia contro il cancro.