Claudio Amendola, l’infarto gli ha cambiato la vita: “Un dolore intercostale ti allarma”

Claudio Amendola ospite nello studio di Verissimo ha ricordato i giorni dell’infarto, la paura, lo stile di vita che in un primo momento era cambiato. Poi sono tornate le cattive abitudine e addio dieta ma ha anche ripreso a fumare. La paura però ogni tanto torna, Claudio Amendola confessa che basta un dolore intercostale per farlo allarmare in un modo incredibile. Amendola è diventato papà in tre fasi diverse della vita, in tre età di verse. “E’ cambiata prima di tutto la consapevolezza, che ruolo importante è quello del padre”. Oggi ha 58 anni e pensa a quando ne aveva 15 e credeva che questa età è da vecchio. Pensa che sia stato un bravo padre con tutti i difetti ma non li ha mai traditi, li ha sempre rispettati e ovviamente sempre amati. “Con loro sono stato sempre leale, anche nelle debolezze, nel farsi vedere piangere e non essere sempre un super uomo, ma è venuto tutto dopo” e ammette che Francesca Neri l’ha aiutato tanto.

Claudio Amendola è un nonno che deve chiedere scusa

E’ anche nonno Claudio Amendola ma ammette che è un nonno che la domenica va a giocare a golf e lavora anche tanto ed è quindi poco presente con i nipoti. Proprio ieri si è scusato con la figlia perché da tempo non va a trovare i nipoti. “Sono un nonno che quando c’è fa ancora ridere perché si butta a terra e gioca con le bambole e fa le vocine”, si diverte tanto ma spesso il sabato e la domenica resta in bermuda sul divano. “Non ho tanta voglia di fare il nonno e neanche che vengano a casa”.

Claudio Amendola sente ancora l’esigenza di regalare spazio a se stesso ma ne è consapevole, lo ammette che non ha poi così voglia di fare il nonno. Tenerissimo nel raccontare di sua moglie. Francesca Neri ha una malattia contro chi sta combattendo da anni.