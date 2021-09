Ida Platano e Marcello: come va tra loro? Le ultime news da Uomini e Donne

Abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi 28 settembre 2021, che finalmente Ida Platano e Marcello, dopo qualche giorno di tempesta, hanno ritrovato la sintonia. La dama c’era rimasta malissimo quando durante una uscita Marcello stanchissimo ( aveva traslocato e non dormiva da tre giorni) si era appisolato sul tavolo, dopo cena. Marcello aveva provato in tutti i modi a spiegare che non era annoiato dalla sua presenza ma semplicemente stanco, perchè nella vita vera si lavora, ci sono momenti di responsabilità e poi ci sono attimi in cui si è davvero molto stanchi. Ida, ancora traumatizzata dalla storia con Riccardo, continua a credere di non essere una donna interessante, ma ci ha pensato anche Maria de Filippi a farle notare che forse non è il caso di demonizzarsi sempre, che è il momento di voltare pagina e rendersi conto che può davvero piacere tanto a un uomo. E sembra che alla fine Ida abbia seguito i consigli di Maria e anche grazie alla pazienza di Marcello, che sembrerebbe essere davvero interessato a lei, le cose si sono sistemate. Come abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Ida e Marcello sono usciti di nuovo e si stanno trovando bene. E poi, come sono andate tra di loro le cose?

Uomini e Donne anticipazioni e news: come vanno le cose tra Marcello e Ida?

Dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Ida e Marcello si sono rivisti e che stanno continuando a uscire insieme. Nel frattempo sui social, quasi tutti i telespettatori e le telespettatrice sembrano avere la stessa idea ed essere dello stesso avviso: Marcello non sa in che guaio si sta mettendo. Tra i commenti più teneri: “Povero uomo! Salvati finché sei in tempo! Guarda le puntate con Riccardo e immagina cosa ti aspetta! Chi pensa che la gente cambia si prende delle delusioni che poteva risparmiare!.” E ancora: “Che palleee io non capisco st appiccicume nei confronti di questa donna che oltre tutto è de na pesantezza assurda è lagnosa vorrei vedere che serate allegre che fa passare lei a loro, me lo immagino. Na pippa proprio, continue spiegazioni, continue riflessioni e ti credo che si addormentano. Marcello sei troppo per lei… trovatene un ‘altra che questa te le fa rotolare via!!!.”