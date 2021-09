Andrea Roncato presenta la sua famiglia allargata

A Oggi è un altro giorno Andrea Roncato entra con la sua famiglia allargata, con la moglie Nicole e la figlia di lei, Giulia Elettra. E’ stata la giovane attrice che 12 anni fa era ventenne a fare incontrare Andrea Roncato e sua madre, sperava si innamorassero, Nicole si stava separando dal marito, il papà di Giulia, e l’incontro sul set tra i due attori sembrava un copione già scritto. Si sono incontrati sul set di Almeno tu nell’universo, Giulia Elettra aveva 20 anni e in quel film lui era il papà acquisito, marito della madre, quello che in realtà è accaduto davvero nella loro vita reale. Nicole Moscariello e Andrea Roncato così raccontano come è stato il loro primo incontro, ma in realtà non è la prima volta che lo fanno, ormai la loro storia d’amore la conoscono un po’ tutti.

Andrea Roncato a Oggi è un altro giorno

Dopo 24 minuti Andrea Roncato non ha ancora parlato della sua carriera, del suo lavoro, ma solo della famiglia, della moglie e di Giulia Elettra a cui è molto legato. Roncato ha dovuto corteggiare Nicole per 7 mesi, mentre Giulia Elettra attendeva che accadesse qualcosa di concreto. Lei aveva svolto il suo compito, li aveva fatti incontrare. La realtà era che Nicole era preoccupata che potesse esserci qualcosa tra Andrea e sua figlia, aveva più pregiudizi nei confronti dell’attore.“Andrea era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani, io avevo paura lui ci stesse provando con lei” ma Giulia la rassicurava. Con il tempo e conoscendolo si è resa conto che era l’uomo della sua vita.

Il loro segreto per una storia d’amore ormai lunga potrebbe essere nelle cose che hanno in comune, come guardare un film, ridere insieme e soprattutto l’amore che entrambi hanno per gli animali.