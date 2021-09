Pomeriggio 5 così non va: ascolti in picchiata, Matano a + 6

Sono bastate solo un paio di puntate del “nuovo” Pomeriggio 5 per capire che il corso del programma non sarebbe andato nel verso giusto. In realtà Pomeriggio 5, di nuovo non ha assolutamente nulla. Semmai ha solo una seconda parte che allunga il brodo sui contenuti di “attualità” e nelle ultime puntate in realtà su è parlato di gossip e costume, camuffando i temi in modo bislacco. Quello che manca è lo spazio dedicato al gossip, al chiacchiericcio sui reality, alle ultime news sulle coppie improbabili approdate per anni nei salotti di Pomeriggio 5. Ma non solo. Manca la vera anima del programma, lo stile di Barbara d’Urso che andava bene fino a qualche mese fa e che poi improvvisamente, è diventato trash. Lo è sempre stato. Per anni si sono tutti vantati di come la conduttrice parlasse alla pancia del popolo italiano, a quella parte di telespettatori che avevano bisogno di parole semplici, di frasi dette alla popolare. Uno stile che ha sempre contraddistinto la d’urso e che per anni, ha fatto brillare e volare i suoi programmi. Ed è vero, oggi forse si cerca qualcosa di diverso in tv, non a caso, volano gli ascolti de La vita in diretta. Ma non puoi lasciare in onda Pomeriggio 5 e chiedere alla d’Urso di limitarsi; non puoi lasciare in onda il programma facendo diventare gli opinionisti analisti, e il succo resta lo stesso. Se vuoi avere il coraggio di cambiare linea, prendi due giornalisti, un giornalista nuovo e lo metti lì, da solo a fare informazione. Altrimenti, visto che il pomeriggio di Canale 5 è caratterizzato da intrattenimento, vai avanti su questa linea, togli la cronaca e lasci il resto.

A gongolare, in questa situazione è chiaramente Rai 1, soddisfatta di aver “costretto” Mediaset a cambiare rotta ma soprattutto del fatto che il pubblico ( che non è fatto di decerebrati) ha capito che Pomeriggio 5 è una sorta di clone mal riuscito de La vita in diretta, “quella vera” come dirette Matano. E di recente in quel di Mediaset, queste scopiazzature portano solo grattacapi a Piersilvio ( citofonare a Ilary Blasi per ulteriori conferme). Se quindi ci sono state delle scelte azzeccate, come quella di spostare Amici alla domenica e raddoppiare Verissimo, ce ne sono state altre poco comprensibili. Il nuovo Pomeriggio 5 non funziona in nessun modo, non piace e la seconda parte, viene quotidianamente rifiutata dal pubblico. La vita in diretta, sta resistendo, nonostante si sia interrotto il martellamento anche sul caso Denise Pipitone, che aveva fatto guadagnare a tutti i programmi punti di share, inutile negarlo. Pomeriggio 5 crolla, nella puntata di ieri, 28 settembre 2021, Matano riesce a volare ben 6 punti sopra Barbara d’urso. Un risultato incredibile.

Che crollo Pomeriggio 5: ascolti sempre più giù per Barbara d’urso

Pomeriggio Cinque registra un ascolto medio pari a 1.251.000 spettatori con il 12.4% (presentazione dalle 17:35 alle 17:48 a 1.180.000 e il 12.9%, I Saluti di 6 minuti a 1.242.000 e l’11%).

La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.814.000 spettatori con il 18.4% (presentazione dalle 17:06 alle 17:27 a 1.469.000 e il 16.5%).

Per farvi capire in numeri la differenza: lo scorso anno, il 27 settembre 2020, Pomeriggio Cinque faceva 1.526.000 spettatori (14.75%), nella prima parte, a 1.712.000 spettatori nella seconda parte (14.8%) e a 1.529.000 spettatori (12.02%) nella terza parte di breve durata. La Vita Diretta 1.496.000 spettatori con il 13.5% (presentazione: 1.237.000 – 12.2%). Matano si porta a casa non solo 4 punti in più rispetto all’edizione 2020 del suo programma ma anche mezzo milione di spettatori, che non sono poca roba.