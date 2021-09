A Striscia la notizia non bastano Incontrada e Siani: Amadeus domina senza difficoltà

Non sarà arrivato il momento di rinnovarsi in qualche modo, ma non semplicemente cambiando la coppia di conduttori? Dopo la prima puntata della “curiosità” per la nuova coppia seduta al bancone di Striscia la notizia, formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, gli ascolti del terzo appuntamento sono calati. Ieri infatti, Striscia la notizia non ha raggiunto neppure quota 4 milioni di spettatori, incassando un risultato modesto rispetto all’access prime time di Rai 1 che con Amadeus vola. Non sarà quindi arrivato il momento della svolta, di comprendere che forse il pubblico vuole vedere qualcosa di diverso ? Per il momento quindi Siani e Incontrada fanno il loro ma non portano nulla di diverso rispetto alle coppie del passato. E’ Rai 1 a dominare nella fascia, senza nessuna difficoltà. A dimostrazione del fatto che il pubblico forse voglia più leggerezza a cena e dopo cena, gli ascolti sempre in crescita di altre reti, come ad esempio il Nove che con Gabriele Corsi, registra ottimi ascolti, per una fascia davvero molto molto affollata.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri di ieri.

Striscia la notizia non decolla: è Amadeus che stravince

Iniziamo con Rai 1 che domina senza difficoltà, i numeri del 29 settembre 2021: Soliti Ignoti – Il Ritorno fa 4.163.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.662.000 spettatori con uno share del 16.1%. La sfida in access prime time vede quindi ancora una volta Amadeus vincere senza difficoltà ( e nella serata si registrano anche i picchi più alti di tutto il 29 settembre ). Il terzo gradino del podio va a Un Posto al Sole che ha appassionato 1.639.000 spettatori (7.2%).

Le altre reti.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.515.000 spettatori (6.7%). E’ sempre la Gruber a dominare sulle altre reti in questa fascia. Su Rai2 TG2 Post 862.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS 1.095.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? 2 raccoglie 1.212.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.038.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 866.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su Tv8 Guess My Age ha divertito 319.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 386 .000 spettatori con l’1.7%.

Non possiamo non sottolineare poi, che gli ascolti non troppo entusiasmanti generano conseguenze anche sulla prima serata. La passata settimana, Luce dei tuoi occhi partita a un orario decente, aveva fatto meglio in termini di ascolto. Con il traino di Striscia, che fa slittare la prima serata INCOMPRENSIBILMENTE alle 21,40 ( se tutto va bene) la fiction è andata peggio. E’ davvero possibile che non si possa intervenire in questo senso?