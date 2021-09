Marta Flavi orgogliosa dei suoi 70 anni ma in diretta molla il fidanzato

A inizio intervista Marta Flavi lascia il fidanzato, è inglese e a Oggi è un altro giorno dopo avere rivelato che ha appena compiuto 70 anni ha confessato che vorrebbe un compagno italiano. Serena Bortone la riempie di complimenti e non ha torto, Marta Flavi non dimostra la sua età ma lei ripete gli anni che ha già vissuto. “Ho deciso di dire la mia età, i miei anni perché sono importanti, perché questi 70 anni sono miei, anche un minuto di questa vita è mio”. Il fidanzato invece “mano mano sta andando giù”. Lui è un avvocato inglese e non capisce una parola di italiano, per Marta Flavi l’inglese è un po’ complicato ma ammette che è stato il covid a rovinare il loro rapporto perché a distanza tutto cambia.

Marta Flavi: “Se morissi ora ringrazierei la vita”

Duemila matrimoni in 10 anni di agenzia matrimoniale, per Marta Flavi è un gran vanto ma lei sembra non avere ancora trovato l’amore della sua vita. “Sono figlia di un umo che ho amato perdutamente e lui ha amato perdutamente me… Ci faceva fare le preghierine dei bambini, quelle che aveva imparato in Vaticano quando si nascondeva fingendo di essere sacerdote”.

La tv è entrata nella sua vita per caso, aveva accompagnato una sua amica a un provino. E’ grata alla vita, si è sposata solo una volta, con Maurizio Costanzo, ma non dice molto questa volta. Non ha figli ma non si sofferma su questo argomento, desidera dire qualcosa sul covid. Ha perso amici carissimi all’inizio della pandemia. Ha perso anche un amico molto giovane, aveva solo 40 anni e nessun problema di salute. La Flavi mostra la sua mascherina, ha come tutti il desiderio di non portarla più. Confessa che non è rilassata, che subito dopo l’intervista la indosserà come fa sempre, non può vivere serena con questa paura. “Se ci fosse stato il vaccino i miei amici non sarebbero morti, ma non c’era ancora”.