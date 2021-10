Enrico Brignano e Flora Canto commossi rivedono la proposta di matrimonio

Enrico Brignano e Flora Canto a Verissimo con tante emozioni da raccontare dopo la nascita del secondo figlio, dopo la proposta di matrimonio. La Canto racconta come ha detto al suo compagno che era incinta. Non era un periodo semplice, Brignano aveva il covid, si era trasferito in un’altra casa e Flora aveva scoperto di essere in dolce attesa, non vedeva l’ora che lui tornasse a casa per dirglielo. E’ stata la piccola Martina a fare un disegno che ha messo tra gli altri disegni e quando il papà è tornato a casa glieli ha dati tutti. Quando Enrico Brignano ha visto quel “Papà da adesso siamo in 4” è scoppiato in lacrime, felice. Non è questo che però fa piangere Enrico e Flora nello studio di Verissimo.

La data del matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto

“Avevo già un bagaglio abbastanza negativo però mi sembra doveroso per una serie di cose che non spiego ma lascio intuire” ed è l’attore che rivela che era giunto il momento di chiedere a Flora di diventare sua moglie. Durante un suo spettacolo in teatro è sceso tra il pubblico in platea e lì c’era la sua Flora. Le immagini commuovono di nuovo entrambi. Il matrimonio ci sarà la prossima estate, a fine giugno.

Continuano a ridere e prendersi in giro ma ammettono che il giorno della proposta di matrimonio è stato uno dei più belli della loro vita. Sono felici, orgogliosi della famiglia che hanno desiderato e creato.

In realtà quella meravigliosa serata all’Arena di Verona doveva essere diversa. Enrico aveva preparato tutto con cura, aveva coinvolto Flora Canto nello spettacolo, dovevano fare una parodia di Romeo e Giulietta ma per motivi tecnici non è stato più possibile. Emozionato Brignano ha cambiato programma, emozionato ha fatto le prove per dare l’anello alla mamma dei suoi figli. Una vera sorpresa per Flora Canto che continua a commuoversi.