Occhi lucidi per Barbara Palombelli: Monica si sposa e Rita Dalla Chiesa le manda un messaggio

Gli occhi di Barbara Palombelli a Verissimo diventano lucidi quando racconta delle sue figlie adottive Monica e Serena e quando ascolta il messaggio di Rita Dalla Chiesa. “Per abbandonare dei figli bisogna essere davvero disperati dentro” commenta la giornalista rispondendo sull’amore che prova per le sue figlie adottive. “Monica si sposa e stiamo già preparando tutto perché bisogna prenotare tante cose e siamo già al lavoro”. Barbara Palombelli è Francesco Rutelli sono molto felici per la loro Monica. Lei e Serena hanno sofferto tanto da piccole con un padre violento e una madre che le ha abbandonate. La loro madre esiste, è a Roma ma le due ragazze non vogliono incontrarla. Monica sposerà Gennaro la prossima estate e Rutelli non vede l’ora di accompagnarla all’altare perché sanno che ha accanto il ragazzo migliore che potessero desiderare.

Di Serena ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello, le ha fatto bene, è diventata più sicura. Anche lei è innamorata: “Vive un po’ con la testa tra le nuvole per questo amore”. Barbara Palombelli è orgogliosa di entrambe, lavorano come estetiste.

Il messaggio di Rita Dalla Chiesa commuove Barbara Palombelli

Una vera sorpresa per Barbara Palombelli ed è il messaggio di Rita Dalla Chiesa, una sorpresa anche per il pubblico di Verissimo e di Forum. Ed è proprio Forum ad averle poste come nemiche ma entrambe negano. Rita ammette però che non riesce a vedere Forum la mattina, la segue solo negli altri programmi, trova che sia bravissima in Stasera Italia. Aggiunge che le vuole sempre bene.

La Palombelli è commossa e racconta che la loro amicizia risale a 40 anni fa, quando lei era incinta del primo figlio, quando Rita era la compagna di Fabrizio Frizzi. Hanno tanti ricordi insieme: “Questo è veramente un regalo perché io voglio molto bene a Rita”. Sa che Forum è sempre casa di Rita ma ricorda che lei fu chiamata in piena estate perché il famoso programma era rimasto senza conduttrice, la Dalla Chiesa aveva accettato un’altra offerta.