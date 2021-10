Ascolti Scene da un matrimonio: Anna Tatangelo debutta al sabato di Canale 5

Se dovessimo dare i numeri, in base ai commenti arrivati ieri sui social, potremmo dire che la prima puntata di Scene da un matrimonio, dovrebbe essere un flop di ascolti. O meglio, forse la prima puntata potrebbe persino registrare un buon risultato, ma la seconda? Il pubblico ha stroncato, almeno nei commenti durante la puntata, quello che è andato in onda ieri su Canale 5. Ma come ben sappiamo, i pareri di chi commenta su Twitter o su Fb nel corso di un programma, non corrispondono quasi mai al gusto del pubblico a casa. Perchè tra le altre cose, è chiaro che Scene da un matrimonio sia alla ricerca di una fetta di pubblico che probabilmente non sa neppure cosa sia Twitter. E allora non possiamo che aspettare i dati auditel relativi agli ascolti del pomeriggio di ieri, 2 ottobre 2021, per capire se Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo nei panni di inviata, ha superato la prova.

In attesa degli ascolti, possiamo però provare a capire che cosa può funzionare o non funzionare del programma di Canale 5. E’ chiaro che si tratti di qualcosa di già visto, l’effetto wow proprio non va. Se vuoi tra l’altro, raccontare storie di questo genere, senza aggiungere nessuna novità rispetto ad altri format ( ce ne sono a decine di più belli su canali come Real Time o comprati da Discovery nel corso degli anni) allora devi anche trovare qualcuno che sappia empatizzare con coppie e le famiglie, e scegliere storie particolari da raccontare. Non per cadere nel trash che in questi anni Il castello delle cerimonie e il Boss delle cerimonie ci hanno regalato, ma per coinvolgere chi da casa sta seguendo. Altrimenti devi cambiare stile e buttarla sul gioco, come succede magari per 4 matrimoni, un format più che vincente che negli anni ha appassionati migliaia e migliaia di spettatori. Anna Tatangelo è alla sua prima volta con il genere e si vede, nonostante ci metta il massimo impegno. Un conduttore che ha studiato per esserlo, resta sempre un conduttore. E la differenza si vede.

Di certo funziona la collocazione. Chi ha scelto di spostare Scene a un matrimonio al sabato ha fatto più che bene, alla domenica probabilmente, sarebbe stato un vero e proprio suicidio in termini di ascolti.

Gli ascolti del sabato pomeriggio: il debutto di Scene da un matrimonio

In attesa dei dati di ascolto della prima puntata ( in onda il 2 ottobre 2021), vediamo che cosa era successo lo scorso sabato, con le soap al posto del programma di Anna Tatangelo.

Beautiful aveva fatto 2.355.000 spettatori (15.2%), Una Vita 2.223.000 (16.1%), Love is in the Air 1.672.000 telespettatori con il 14.7% di share mentre Verissimo convince 1.745.000 spettatori con il 17.3% e Verissimo – Giri di Valzer 1.490.000.

Questo significa che per “superare” la prova, Scene da un matrimonio non dovrebbe scendere di troppo sotto i 2 milioni di spettatori e riuscire a restare tra il 15 e il 14 % di share. Verissimo non aveva fatto il suo classico ascolto la scorsa settimana, ma di certo con l’arrivo del freddo, si riprenderà, a meno che il programma precedente, non lo affossi. Ricordiamo comunque che prima di Verissimo è andata in onda la soap. Vedremo quindi cosa succederà come sempre dopo le 10 di oggi con i dati di ascolto del sabato pomeriggio.