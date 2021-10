Elodie per Dayane Mello a Le Iene: “Non dobbiamo mai sentirci in colpa”

Le Iene, nella prima puntata in onda il 5 ottobre 2021, sono volate in Brasile per seguire la vicenda legata a Dayane Mello . In queste ultime settimane, soprattutto sui social, si è molto parlato di quello che sta succedendo alla modella brasiliana nel reality A Fazenda ma per la prima volta ieri se n’è parlato anche in tv. Dopo il servizio di Roberta Rei che ha spiegato che cosa accade a Dayane e che cosa le è successo, Elodie ha regalato al pubblico di Italia 1 un monologo per Dayane ma anche per tutte le donne vittime di abusi che spesso si sentono in colpa. E come potrebbe essere altrimenti in una società malata come la nostra? Ne è la dimostrazione anche quello che è successo mentre Elodie parlava. Lei ci raccontava della sua vita, di qualcosa di personale, ci invitava a riflettere e sui social veniva offesa e umiliata da uomini e donne senza nessuna distinzione. E’ una società marcia quella in cui viviamo, una società dove tra l’altro i social giocano un ruolo davvero fondamentale perchè sono un mezzo, per i rabbiosi, per gli odiatori, per le persone frustrate. Un mezzo per dimenticare la propria vita e giudicare quella degli altri, offendendo, insultando, umiliando.

Il monologo di Elodie a Le Iene