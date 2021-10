Arisa non vuole proprio rivedere il suo ex e fa una richiesta precisa a Milly Carlucci

Sta per partire l’edizione 2021 di Ballando con le stelle e c’è davvero grandissima attesa per vedere in pista i concorrenti scelti da Milly Carlucci. Tra gli altri ci saranno anche Morgan, Federico Fashion Style, Arisa, Sabrina Salerno, Al Bano…Giusto per fare qualche nome. Ci vogliamo però concentrare sulla partecipazione di Arisa al programma di Rai 1. La cantante ha scelto di mettersi in gioco con una nuova esperienza rinunciando al suo posto di insegnante nella scuola di Amici, anche se a dire il vero, ci sono versioni contrastanti sull’addio al talent di Canale 5. Come si suol dire, inutile piangere sul latte versato: concentriamoci sul presente. Arisa avrebbe deciso quindi di scendere in pista nel sabato sera degli italiani perchè, come ha detto lei, questo è il momento giusto e ha bisogno di imparare cose nuove. L’aspirante ballerina avrebbe però fatto delle richieste ben precise a Milly Carlucci e alla produzione di Ballando con le stelle. I rapporti con il suo ex, che era stato anche il sua manager, Andrea di Carlo, dopo un lungo tira e molla a quanto pare non sono più idilliaci e la cantante, avrebbe chiesto di non incontrarlo. Di Carlo è anche manager di Federico Fashion Style e di Morgan, per cui la sua presenza nei corridoi di Ballando con le stelle, è inevitabile. Come rivela lo stesso ex di Arisa, la cantante avrebbe fatto delle richieste specifiche che lo riguardano.

Ballando con le stelle 2021: le richieste di Arisa a Milly Carlucci

Stando a quanto ha raccontato Andrea di Carlo alla rivista oggi, Arisa avrebbe chiesto di evitare, laddove possibile, gli incontri con lui. Per questo motivi le prove della cantante si svolgono in orari diversi da quelli di Federico Lauri e di Morgan, per evitare appunto strani e spiacevoli incontri ravvicinati. Andrea Di Carlo sembra essere dispiaciuto per questo atteggiamento di Arisa, anche perchè se lei ha chiuso il contratto a Ballando, è anche merito suo, essendo stato il manager! Di Carlo spiega che Arisa lo ha usato per dimenticare un suo ex, e che la cosa ci può stare. Non dubita del sentimento di Rosalba in ogni caso, e si dice certo del fatto che lei lo abbia molto amato.

Probabilmente però Arisa sta ancora soffrendo, visto che il Di Carlo ha voltato pagina e ha già un nuovo amore e per questo ha deciso di chiedere a Milly di stare il più lontana possibile dal suo ex.