Nella vita di Laura Torrisi uomini sbagliati: “Adesso sto bene anche da sola”

Un’intervista da non perdere quella di Laura Torrisi domani 8 ottobre 2021 a Verissimo. L’attrice toscana presenta in anteprima il suo libro P.S. Scrivi sempre in cui parla della sua malattia, l’endometriosi, e non solo. Da quella malattia così insidiosa e che purtroppo le è stata diagnosticata in ritardo, alla violenza. Laura Torrisi è sempre presente quando c’è da difendere le donne, quando i consigli di un personaggio famoso sui social arrivano più velocemente a destinazione. Anche lei però aveva bisogno di aiuto e lo confida a Verissimo. Si è chiesta tante volte cosa avesse per attrarre uomini sbagliati, soggetti che evidentemente le hanno fatto del male.

Laura Torrisi: “Non c’è solo la violenza fatta di botte”

Purtroppo, la violenza accomuna tante donne e la Torrisi è stata coinvolta più di una volta in storie che le hanno fatto del male. “La violenza assume forme diverse. Non c’è solo quella fatta di botte, ma anche quella psicologica” e le sue parole diventano più chiare quando confida: “La mia vita è stata costellata da persone di questo tipo”.

A Verissimo ha spiegato che si è presa del tempo, si è posta domande a cui doveva rispondere: “Mi sono anche chiesta cosa si nascondesse dentro di me per attrarre soggetti del genere. Mi sono presa del tempo per capire le motivazioni facendo tanta introspezione”. Aggiunge di avere imparato la lezione: “Adesso sto bene anche da sola. Magari arriverà l’uomo giusto, ma se non arriverà non è la fine del mondo”.

Ovviamente non fa nomi, l’attrice nello studio di Silvia Toffanin non si riferisce a una persona in particolare, sembra che abbia avuto più di una esperienza negativa, cosa che oggi la blocca o forse le fa comprendere che è difficile trovare l’uomo giusto. E’ sua figlia Martina a darle tutta la forza per andare avanti, da quando è nata è la sua vera energia.