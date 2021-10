Da noi a ruota libera in onda dopo la nazionale: gli ospiti di oggi

Sarà un pomeriggio di domenica molto particolare quello di oggi 10 ottobre 2021. Rivoluzione nella programmazione di Rai 1 ma anche di Canale 5. Per fare spazio alla partita della nazionale, che andrà in onda oggi su Rai 1 alle 15 infatti, Domenica In andrà in onda in formato ridotto e dopo il match ( finale di Nations League valida per il terzo e quarto posto che vedrà la nostra nazionale affrontare il Belgio) tornerà invece su Rai 1 Francesca Fialdini in diretta. Da noi a ruota libera dovrebbe andare in onda alle 17,20 molto dipenderà però dalla durata della gara e dalle eventuali premiazioni successive. Se infatti la partita dovesse durare di più, con tempi supplementari o rigori, Da noi a ruota libera potrebbe ridardare un po’. In ogni caso la Fialdini andrà in onda mentre su Canale 5, come vi abbiamo già detto, non ci sarà spazio per Amici e Verissimo. Vedremo solo le amate soap della rete a fare compagnia al pubblico.

Ma torniamo al programma di Francesca Fialdini. Quali saranno gli ospiti di questa nuova puntata? Ecco le anticipazioni per voi.

Da noi a ruota libera gli ospiti di oggi 10 ottobre 2021

Tra gli ospiti di questa nuova puntata ci saranno: Neri Marcoré, che martedì sera sarà protagonista di uno dei nuovi film di Rai 1 per il ciclo Purchè finisca bene. E poi vedremo anche Bianca Guaccero, che oltre a conduttore Detto Fatto tutti i giorni su Rai 2 è anche impegnata nella fiction di successo Fino all’ultimo bacio, con Marco Bocci e Violante Placido. E ancora tra gli ospiti di oggi anche Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni e Giovanni Caccamo . Tutti gli ospiti di Da noi a ruota libera si raccontano e si fanno conoscere accolti da Francesca Fialdini, padrona di casa, a cui confideranno successi, fallimenti, impegno e lavoro, tutto quello che li ha portati al successo seguendo le loro passioni e i loro talenti.