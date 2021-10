Stefania Orlando ricorda Fabrizio Frizzi, lo invitò alla festa dei suoi 18 anni

Ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera Stefania Orlando ricorda Fabrizio Frizzi. Hanno lavorato più volte insieme negli anni ma lei ricorda quando ancora non aveva compiuto 18 anni e con la sua classe andò a seguire una puntata di Tandem con Frizzi giovanissimo. Pensò di invitarlo alla festa del suo compleanno, dei 18 anni, e Frizzi andò con un amico che era il segretario della scuola che frequentava Stefania Orlando. Le portò dei fiori bellissimi e capì subito che era una persona speciale. “Fabrizio Frizzi al di là della sua professionalità era una persona che umanamente mi ha lasciato moltissimo, una persona che era attenta a tutti e che ti chiedeva tutti i giorni come stai. Sembra una stupidaggine ma non lo è”.

Stefania Orlando Da noi a ruota libera il suo amore per Simone

“L’amore io l’ho incontrato a 40 anni e sono sicura…” Stefania non ha dubbi, suo marito è l’uomo della sua vita. Confida che l’ha incontrato quando non era più una ragazzina, non ha una parola sull’ex marito Andrea Roncato. La Orlando parla d’amore e niente altro; ha già raccontato del perché non è mamma e quanto le dispiaccia che suo marito non sarà padre.

In una recente intervista ha però confidato che vorrebbe prendere in affido un adolescente. “Io ricordo questa intervista e io pensando a voce alta ho espresso questa cosa, è vero”. E’ nella casa del GF Vip che ha scoperto di avere un istinto materno nei confronti dei ragazzi, ha pensato che potrebbe davvero diventare madre ma non ho ancora iniziato le pratiche: “L’hanno scritto ma questo non è vero”.

In questo periodo è impegnata nel cast di Tale e Quale Show, sta dimostrando doti che nessuno immaginava, sarà un nuovo trampolino di lancio per Stefania Orlando che ha sempre dato tanto al mondo dello spettacolo, della tv.