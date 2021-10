Antonella Clerici confonde il suo ospite con il suo primo fidanzato

Antonella Clerici chiede al suo ospite se è il suo primo fidanzato. La Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno si sente davvero a casa sua dove invita gli amici, chiacchiera con loro, confida di ex fidanzatini e tanto altro, chiede a un suo ospite se è parente del suo primo fidanzatino ma la verità è che la conduttrice credeva che in collegamento ci fosse davvero il suo primo fidanzato. Sono passati un po’ di anni e certo sarebbe stata una bella sorpresa per tutti vedere Antonella Clerici e il suo ex fidanzato ritrovarsi proprio grazie alla tv, al programma E’ sempre mezzogiorno. “Ciao, buon giorno, siamo in collegamento con Luca Dell’Acqua – poi Antonella chiede – ma senti Luca io e te… tu sei di Cerra Maggiore e hai studiato a Legnano, la mia città, ma noi ci conosciamo?”.

Antonella Clerici chiede al suo ospite in collegamento se è il suo primo fidanzato

“Eh magari, abbiamo fatto lo stesso liceo ma io ero un po’ più giovane e quindi non ci siamo incrociati” la risposta dell’ospite. Antonella Clerici un po’ delusa inizia a spiegare: “Ho capito ma non sei parente di Fabio, no? Scusami questo uso improprio della televisione…”. Si scusa ancora e spiega che pensava fosse davvero il suo primo fidanzatino, anche se ricordava si chiamasse Fabio. Chiede quindi se è un suo parente, hanno lo stesso cognome, sono dello stesso paese e in effetti Luca conosce Fabio ma non sono parenti.

“Magari fossi stato io” è il complimento dell’ospite che toglie un po’ dal dolce imbarazzo la conduttrice. “Vabbè ci siamo fatti due risate” conclude Antonella passando la parola a Luca Dell’Acqua per parlare dell’argomento per cui era stato contattato. A questo punto sarebbe carino se nelle prossime puntate il vero ex fidanzatino di Antonella Clerici si facesse avanti con un saluto.