Massimiliano Rosolino: “Federica Pellegrini non mi risponde al telefono” e Natalia Titova aggiunge altro

Massimiliano Rosolino entra nello studio di Oggi è un altro giorno ballando con sua moglie Natalia Titova e un attimo dopo c’è la domanda su Federica Pellegrini. In realtà è Rosolino che ha dato il via alla querelle con la nuotatrice ed ex collega. Dopo l’intervista di Rosolino al Corriere della Sera, le parole sul piedistallo, la Pellegrini ha risposto a tono lasciando anche intendere altro. Serena Bortone chiede spiegazioni e Massimiliano risponde: “La morale è che è giusto che uno deve confrontarsi e secondo me è meglio una piccola osservazione da parte di un amico che ti conosce da 20 anni piuttosto che mille persone che ti dicono che hai sempre ragione”. Lui sottolinea che non ha detto che Federica Pellegrini sta sul piedistallo ma che l’hanno sempre messa su un piedistallo, mentre non c’era bisogno di tutta questa attenzione o di tutte le pacche che ha avuto sulle spalle quando qualcosa non andava: “Quando qualcuno è così forte non ha bisogno di essere esaltata… noi sportivi sappiamo dove sbagliamo…”.

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini sono stati insieme?

Rosolino ribadisce che non hanno mai litigato ma che lui dopo avere visto le stories della Pellegrini l’ha telefonata e lei non ha risposto. “Ho provato due volte a telefonarla… Voglio dire, massima stima però…”.

C’è il seguito e il campione di nuoto commenta che non è piaciuto nemmeno a lui il titolo che ha letto, quello “Flirt mai ma sempre sul piedistallo”. Massimiliano Rosolino ha anche smentito il flirt tra loro due anche se il gossip ne ha sempre parlato ipotizzando una storia d’amore”.

In studio c’è Natalia Titova e lei sul presunto risponde che non le risulta ma poi smentisce la sua risposta: “A me no, almeno faccio vedere che non mi risulta” un sorriso ed è meglio cambiare argomento.